Luis Fernando Tena convocó a Chucho López en Guatemala y Nathaniel Méndez-Laing no se guardó nada tras enterarse de la noticia

La Selección de Guatemala se prepara para afrontar dos duelos claves en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde enfrentará a Surinam y El Salvador. En las próximas horas, el entrenador Luis Fernando Tena dará a conocer su listado oficial de convocados, aunque de manera extraoficial ya se han filtrado algunos nombres que prometen dar de qué hablar.

Una de las grandes sorpresas sería el regreso de Antonio De Jesús “Chucho” López, quien volvería a vestir la camiseta azul y blanco después de varios meses de ausencia. El mediocampista, figura indiscutible de Xelajú MC, ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana 2025, donde fue pieza clave para que los súper chivos hicieran historia.

A pesar de su gran momento, López no había sido tomado en cuenta por Tena en las últimas convocatorias, algo que generó cuestionamientos entre la afición y la prensa. Sin embargo, el técnico mexicano parece haber cambiado de postura y ahora estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad al jugador formado en las fuerzas básicas del Club América.

Nathaniel Mendez-Laing celebra la convocatoria de Chucho Lopez

Quien no ocultó su alegría por esta noticia fue Nathaniel Mendez-Laing, compañero de selección de López y una de las figuras internacionales del combinado guatemalteco. El extremo, que milita en Inglaterra, reaccionó con emojis de aplausos en redes sociales al enterarse del posible regreso del “Chucho”, mostrando su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de compartir vestuario nuevamente.

El retorno de López no solo representa una alegría para la afición de Quetzaltenango, sino también un impulso anímico para la Selección Nacional, que busca consolidar su grupo y encontrar equilibrio en la mitad de la cancha. Su capacidad para generar juego y aportar liderazgo será vital en esta nueva etapa.

Con el regreso de figuras como “Chucho” López, Tena busca reforzar un plantel que necesita resultados positivos para mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial 2026. Los duelos ante Surinam y El Salvador serán una prueba crucial para medir el verdadero potencial de esta nueva versión de la Bicolor.