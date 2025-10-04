Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Luis Fernando Tena convocó a Chucho López en Guatemala y Nathaniel Méndez-Laing no se guardó nada tras enterarse de la noticia

El legionario no tardó en manifestarse por el regreso de Chucho.

javier pineda

Por Javier Pineda

Nathaniel Mendez-Laing no esconde su opinión
Nathaniel Mendez-Laing no esconde su opinión

La Selección de Guatemala se prepara para afrontar dos duelos claves en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde enfrentará a Surinam y El Salvador. En las próximas horas, el entrenador Luis Fernando Tena dará a conocer su listado oficial de convocados, aunque de manera extraoficial ya se han filtrado algunos nombres que prometen dar de qué hablar.

Luis Fernando Tena dará la noticia que tanto espera la afición para la Eliminatoria Mundialista

ver también

Luis Fernando Tena dará la noticia que tanto espera la afición para la Eliminatoria Mundialista

Una de las grandes sorpresas sería el regreso de Antonio De Jesús “Chucho” López, quien volvería a vestir la camiseta azul y blanco después de varios meses de ausencia. El mediocampista, figura indiscutible de Xelajú MC, ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo, tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana 2025, donde fue pieza clave para que los súper chivos hicieran historia.

A pesar de su gran momento, López no había sido tomado en cuenta por Tena en las últimas convocatorias, algo que generó cuestionamientos entre la afición y la prensa. Sin embargo, el técnico mexicano parece haber cambiado de postura y ahora estaría dispuesto a darle una nueva oportunidad al jugador formado en las fuerzas básicas del Club América.

Publicidad

Nathaniel Mendez-Laing celebra la convocatoria de Chucho Lopez

Quien no ocultó su alegría por esta noticia fue Nathaniel Mendez-Laing, compañero de selección de López y una de las figuras internacionales del combinado guatemalteco. El extremo, que milita en Inglaterra, reaccionó con emojis de aplausos en redes sociales al enterarse del posible regreso del “Chucho”, mostrando su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de compartir vestuario nuevamente.

El retorno de López no solo representa una alegría para la afición de Quetzaltenango, sino también un impulso anímico para la Selección Nacional, que busca consolidar su grupo y encontrar equilibrio en la mitad de la cancha. Su capacidad para generar juego y aportar liderazgo será vital en esta nueva etapa.

Publicidad
Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

ver también

Luis Fernando Tena incorpora a otro jugador en los entrenamientos de la Selección de Guatemala

Con el regreso de figuras como “Chucho” López, Tena busca reforzar un plantel que necesita resultados positivos para mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial 2026. Los duelos ante Surinam y El Salvador serán una prueba crucial para medir el verdadero potencial de esta nueva versión de la Bicolor.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala en vilo: responde Nathaniel Méndez-Laing camino al Mundial
Guatemala

Guatemala en vilo: responde Nathaniel Méndez-Laing camino al Mundial

Guatemala consternada ante la dura decisión de Nathaniel Méndez-Laing
Guatemala

Guatemala consternada ante la dura decisión de Nathaniel Méndez-Laing

Guatemala ve decisión de Nathaniel Méndez-Laing: Luis Fernando Tena ya lo sabe
Guatemala

Guatemala ve decisión de Nathaniel Méndez-Laing: Luis Fernando Tena ya lo sabe

Fue bicampeón en Saprissa, Quesada lo limpió y ahora sueña con volver
Deportivo Saprissa

Fue bicampeón en Saprissa, Quesada lo limpió y ahora sueña con volver

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo