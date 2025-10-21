“Al Mundial”: Óscar Santis recibe el pedido que toda Guatemala está esperando mientras Luis Fernando Tena quiere hacer historia

Guatemala quiere hacer historia grande y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Para eso, Luis Fernando Tena deberá contar con todas sus figuras en la mejor forma posible. Le quedan dos partidos sumamente importantes a jugar.

Entre los futbolistas más importantes del ciclo se encuentra Óscar Santis, quien no solamente enamoró a los fanáticos de Antigua GFC. Sus actuaciones dentro de la Selección Nacional lograron elevarlo a la idolatría popular, prácticamente.

Santis disputó un total de 52 partidos en los que logró convertir 18 goles de esos que los aficionados atesoran, como el más reciente. Fue en el Estadio Cuscatlán, para ganarle 1-0 a El Salvador y asegurarse así tres puntos vitales para el sueño.

Óscar Santis recibió un importante pedido en Guatemala: “Al Mundial”

Las Eliminatorias al Mundial 2026 están próximas a cerrar su tercera etapa, con la última de las ventanas de partidos. La misma se estableció para noviembre, y va a contar con las últimas dos oportunidades para cada federación de la Concacaf.

La Instagram Storie de Óscar Santis que ilusiona a Guatemala.

Óscar Santis publicó una Instagram Storie con la que sumó muchos comentarios, entre los que se encontraba un claro pedido. Esta misma decía: “Qué poco nos atrevemos, para lo corta que es la vida”, a modo de cartel con luces de neón.

Todos los dichos que aparecieron por debajo coincidían en lo necesario que es Santis para el golpe histórico de Guatemala, pero uno de ellos destacó muy por encima de todos los demás: “SANTIS NOS LLEVARÁ AL MUNDIAL”, afirmaba.

Lo que más le pide Guatemala a Óscar Santis.

Los comentarios positivos para Oscar Santis y el gran sueño de todos los chapines

Ni siquiera en los peores momentos de Guatemala, cuando el futuro parecía un sinfín de penumbras, Óscar Santis recibió hate. El público siempre lo valoró, pero ahora la esperanza agiganta esa sensación y los mimos virtuales se multiplican.

Los aficionados de Guatemala depositan sus esperanzas en Óscar Santis.

“Lleva a Guate al Mundial”, extendió un fanático. “Atrévete a ganar el pase al Mundial”, desafió otro. “El que nos va a llevar al Mundial”, sentenció un tercero, con aires de confianza absoluta para con el rendimiento del jugador de Antigua.