No se vio en TV: el gesto de Lester Martínez con un aficionado chapín que emociona a Guatemala tras su pelea en Las Vegas

En una noche histórica para Lester Martínez en el boxeo de Guatemala, hubo un gesto inesperado fuera del ring.

Por Marcial Martínez

el gesto de Lester Martínez con un aficionado de Guatemala
Lester Martínez sigue escribiendo páginas doradas para el boxeo guatemalteco. En la cartelera previa al combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, el púgil nacional se enfrentó al francés Christian Mbilli en la categoría supermediana, logrando un empate por decisión dividida que le permitió mantener su invicto.

Más allá de su desempeño en el cuadrilátero, Martínez también conmovió a la afición chapina con un gesto que no se vio en televisión. Tras la pelea en Las Vegas, el boxeador compartió un emotivo momento con un aficionado guatemalteco presente en el recinto, lo que rápidamente generó orgullo y emoción en su país.

El gesto de Lester Martínez con un aficionado chapín que emociona a Guatemala

A la salida de su pelea en Las Vegas, Léstor Martínez protagonizó un momento especial cuando un aficionado guatemalteco lo interceptó con la bandera nacional en mano para pedirle una firma.

El boxeador, visiblemente emocionado y aún con la adrenalina del combate, se detuvo para estampar su firma, dejando una imagen que rápidamente se volvió símbolo del orgullo y la conexión que mantiene con su gente.

Lester Martínez: un invicto que consolida su legado

Lester Martínez ha construido una trayectoria impecable en el boxeo profesional, acumulando 20 peleas, de las cuales ha ganado 19 y 16 por la vía del nocaut. Su récord refleja no solo poder y contundencia, sino también una constancia que lo ha llevado a abrirse paso en escenarios internacionales de primer nivel.

Lester Martínez – Boxeador de Guatemala
Lester Martínez – Boxeador de Guatemala
Ese invicto, acompañado ahora por un empate, lo posiciona como un referente indiscutible del peso supermediano. Cada presentación lo consolida más como una de las figuras emergentes del boxeo mundial y, al mismo tiempo, como un orgullo para Guatemala, país que sigue de cerca cada uno de sus pasos en el ring.

