Esaú Diéguez, el chapín que orquestó el triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez, revela qué le falta a Lester Martínez para dar el salto en la élite del boxeo

Guatemala vuelve a figurar en la élite del boxeo mundial gracias a Esaú Diéguez, entrenador originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien forma parte del equipo técnico de Terence “Bud” Crawford, el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano tras vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Diéguez, junto con Bo McIntyre, ha sido pieza fundamental en la preparación del boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Su trabajo silencioso desde la esquina ha sido clave para que Crawford se convierta en campeón indiscutido en tres categorías distintas, un logro reservado solo para los más grandes de este deporte.

La noche del 13 de septiembre será recordada no solo por la derrota del “Canelo” Álvarez, sino también porque un guatemalteco estuvo en la cima del boxeo mundial. Esaú Diéguez celebró desde la esquina el triunfo de su pupilo, representando con orgullo sus raíces en Barillas, Huehuetenango, y llevando el nombre de Guatemala a los más altos escenarios deportivos.

Esaú Diéguez también trabaja con Lester Martínez

No es la primera vez que el entrenador guatemalteco aparece vinculado a figuras del pugilismo internacional. También acompaña la carrera de Lester Martínez, peleador nacional que se mantiene invicto como profesional y que el mismo sábado 13 de septiembre empató en una de sus peleas más exigentes ante Christian Mbilli. Su trayectoria refleja una historia de esfuerzo y perseverancia, trabajando hombro a hombro con Crawford desde los 14 años para afinar estrategias y consolidar títulos históricos.

“Fue una buena pelea, el otro boxeador era muy bueno, por un poquito y se lleva una sorpresa. Le falta experiencia a Lester, le falta un poco y lo está demostrando, agradezco al pueblo chapín por el apoyo”, dijo sobre Martínez.

La victoria de Crawford lo consagró como campeón indiscutido del peso supermediano, al unificar los cinturones del CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring. En cada uno de esos logros también estuvo presente el aporte de Esaú Diéguez, quien con disciplina y visión estratégica ayudó a moldear a un pugilista que ya es parte de la historia grande del boxeo, pero también espera hacer lo mismo con Lester Martínez.