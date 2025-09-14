Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Esaú Diéguez, el chapín que orquestó el triunfo de Terence Crawford ante Canelo Álvarez, revela qué le falta a Lester Martínez para dar el salto en la élite del boxeo

El deporte guatemalteco tuvo un gran sábado gracias a Lester Martínez y con Esaú Diéguez

javier pineda

Por Javier Pineda

Esaú Diéguez es uno de los grandes representantes de Guatemala en el extranjero
Esaú Diéguez es uno de los grandes representantes de Guatemala en el extranjero

Guatemala vuelve a figurar en la élite del boxeo mundial gracias a Esaú Diéguez, entrenador originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien forma parte del equipo técnico de Terence “Bud” Crawford, el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano tras vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

No se vio en TV: el gesto de Lester Martínez con un aficionado chapín que emociona a Guatemala tras su pelea en Las Vegas

ver también

No se vio en TV: el gesto de Lester Martínez con un aficionado chapín que emociona a Guatemala tras su pelea en Las Vegas

Diéguez, junto con Bo McIntyre, ha sido pieza fundamental en la preparación del boxeador estadounidense, considerado uno de los mejores libra por libra de la actualidad. Su trabajo silencioso desde la esquina ha sido clave para que Crawford se convierta en campeón indiscutido en tres categorías distintas, un logro reservado solo para los más grandes de este deporte.

La noche del 13 de septiembre será recordada no solo por la derrota del “Canelo” Álvarez, sino también porque un guatemalteco estuvo en la cima del boxeo mundial. Esaú Diéguez celebró desde la esquina el triunfo de su pupilo, representando con orgullo sus raíces en Barillas, Huehuetenango, y llevando el nombre de Guatemala a los más altos escenarios deportivos.

Publicidad

Esaú Diéguez también trabaja con Lester Martínez

No es la primera vez que el entrenador guatemalteco aparece vinculado a figuras del pugilismo internacional. También acompaña la carrera de Lester Martínez, peleador nacional que se mantiene invicto como profesional y que el mismo sábado 13 de septiembre empató en una de sus peleas más exigentes ante Christian Mbilli. Su trayectoria refleja una historia de esfuerzo y perseverancia, trabajando hombro a hombro con Crawford desde los 14 años para afinar estrategias y consolidar títulos históricos.

“Fue una buena pelea, el otro boxeador era muy bueno, por un poquito y se lleva una sorpresa. Le falta experiencia a Lester, le falta un poco y lo está demostrando, agradezco al pueblo chapín por el apoyo”, dijo sobre Martínez.

Publicidad

La victoria de Crawford lo consagró como campeón indiscutido del peso supermediano, al unificar los cinturones del CMB, AMB, OMB, FIB y The Ring. En cada uno de esos logros también estuvo presente el aporte de Esaú Diéguez, quien con disciplina y visión estratégica ayudó a moldear a un pugilista que ya es parte de la historia grande del boxeo, pero también espera hacer lo mismo con Lester Martínez.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa deja ir a un tetracampeón a un rival directo en Costa Rica
Deportivo Saprissa

Saprissa deja ir a un tetracampeón a un rival directo en Costa Rica

El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante
Honduras

El histórico club que ´firma´ a Kervin Arriaga tras debutar en La Liga con Levante

Vladimir Quesada revela el refuerzo que tanto esperaba Saprissa
Deportivo Saprissa

Vladimir Quesada revela el refuerzo que tanto esperaba Saprissa

Kendall Waston necesitó solo 5 palabras para dejarle claro al Piojo Herrera si regresaría a La Sele
Costa Rica

Kendall Waston necesitó solo 5 palabras para dejarle claro al Piojo Herrera si regresaría a La Sele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo