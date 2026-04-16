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Primero la derrota ante Municipal y ahora esto: el problema del Fantasma Figueroa que acerca a Comunicaciones al descenso

El Fantasma Figueroa sumó su primera derrota en el Clásico Chapín desde que regresó a la Liga Nacional.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El DT se fue sin dar declaraciones nuevamente.
© Esteban GalindoEl DT se fue sin dar declaraciones nuevamente.

Cuando parecía que la situación en Comunicaciones estaba más que tranquila por el liderato y su despegue de la tabla acumulada, una nueva derrota complica todo en la Liga Nacional. Los Cremas cayeron por 1-0 en el Clásico 337 ante Municipal y aún no están salvados.

Esta caída dejó al equipo del Fantasma Figueroa comprometido todavía con la zona de descenso. Si bien depende de sí mismo para no descender, hay un problema en puerta que puede afectar la puntuación que registra Comunicaciones en la temporada.

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La gran preocupación del Albo es que aún no cumplió con los minutos mínimos de edad limitada que exige la Liga Nacional. Según informó el periodista Javier del Cid Meyer, a Comunicaciones le quedan por sumar un total de 258 minutos en las dos jornadas restantes.

Fantasma Figueroa obligado a alinear juveniles en Comunicaciones

Esto significa que el Fantasma Figueroa tendrá que alinear ante Guastatoya, duelo directo en la zona de descenso, al menos a dos juveniles desde el arranque para no complicarse. Cabe recordar que se puede sumar hasta 180 como máximo por encuentro y que en caso de no cumplirse la regla el equipo recibirá una quita de tres puntos.

A esta gran preocupación, hay que agregarle que uno de los futbolistas que habitualmente suma minutos como juvenil se lesionó. Se trata de Samuel Camacho, quien regresaba de un problema muscular y volvió a resentirse en el partido contra los Rojos.

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Por este motivo, el Fantasma Figueroa tendría que darle minutos a Andy Contreras y a David Prada. Éste último no juega desde la segunda fecha ante Cobán Imperial. Por eso, la situación llegó al extremo a falta de dos partidos para terminar la etapa regular.

Datos claves

  • El técnico Fantasma Figueroa debe sumar 258 minutos de edad limitada en dos jornadas.
  • Comunicaciones perderá tres puntos si no cumple con la regla de juveniles establecida.
  • El juvenil Samuel Camacho sufrió una lesión muscular durante el Clásico 337 ante Municipal.
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