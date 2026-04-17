“Tenemos que ser serios”: Xelajú no tendrá piedad con Derrikson Quirós tras no regresar a Guatemala

El ambiente en Xelajú MC se ha tornado tenso en las últimas horas tras la situación que rodea al volante Derrikson Quirós, quien no ha regresado al país luego de viajar a Costa Rica por el fallecimiento de un familiar. Lo que comenzó como un permiso especial hoy se ha convertido en un caso que genera molestia y posibles consecuencias legales dentro del club.

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El presidente de la institución, José Carlos López, no ocultó su inconformidad ante la ausencia prolongada del futbolista. Según explicó, el permiso otorgado era únicamente por unos días, con la expectativa de que el jugador estuviera de vuelta en Guatemala para cumplir con la convocatoria, algo que finalmente no ocurrió.

Xelajú analiza medidas por “abandono de trabajo”

“Estamos preocupadísimos, pero también molestos”, expresó López, quien además reveló que intentó comunicarse directamente con el jugador sin obtener respuesta. Esta falta de contacto ha sido uno de los puntos que más incomodan a la dirigencia, al considerar que se trata de un tema de responsabilidad profesional.

José Carlos López – Presidente Xelajú

El dirigente fue claro al señalar que el club ya evalúa tomar medidas drásticas, basadas en el contrato del futbolista. Incluso, no se descarta presentar el caso ante la Liga Nacional y la Federación de Futbol de Guatemala, argumentando un posible abandono de trabajo.

López también enfatizó que, si bien comprenden el contexto personal del jugador, existen límites dentro de la institución. “Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero la vida continúa y hay que seguir trabajando, entonces lo siento mucho, nosotros no es que seamos fríos, pero somos muy coherentes, muy consecuentes en todo, pero cuando ya algo raya el vaso de la paciencia que pueda tener un club, tenemos que ser serios para actuar”.

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Por su parte, Derrikson Quirós habría señalado que su retraso se debe a un arraigo legal relacionado con una pensión alimenticia, lo que le ha impedido salir de Costa Rica. Sin embargo, este argumento no ha sido bien recibido del todo por la directiva, debido a la falta de comunicación oportuna.

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El futuro del mediocampista en Xelajú MC es incierto. Aunque no se descarta que ambas partes puedan llegar a un acuerdo, la relación está claramente desgastada. Mientras tanto, el club busca mantener el enfoque en lo deportivo, aunque este episodio ya deja huella en la interna del equipo.