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Mercado de fichajes en Guatemala: altas y bajas de Municipal, Comunicaciones y Xelajú durante el Mundial 2026

Así viene el mercado de fichajes de lo equipos guatemaltecos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Mercado de fichajes Apertura 2026 de Guatemala
© Municipal, Comunicaciones y XelajúMercado de fichajes Apertura 2026 de Guatemala

El Mundial 2026 está en marcha en Estados Unidos, México y Canadá con la etapa de los dieciseisavos de final, pero en medio de esto las ligas del mundo se están moviendo y la de Guatemala no es la excepción, en el que los equipos se preparan para afrontar el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

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Aunque MunicipalAntigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco no solo ven el campeonato local, sino también se están armando para poder competir en la Copa Centroamericana 2026, mientras los últimos tres también en la Supercopa Bantrab.

Como la ventana de traspasos permanecerá abierta en las próximas semanas, la emoción de presenciar algún “bombazo” en plena competencia estará latente a pesar que falta poco para el inicio del campeonato. Y para que no se pierda ningún detalle, en FCA le traemos actualizaciones diarias.

Antigua GFC

  • Altas: Jehú Fajardo, Suhander Zuñiga (CRC), Juan Moreno (COL), Dilan Palencia, José Franco, Jorge Moreno, Michael Zamora, Carlos Gonzáles, Alejandro González, Matthew Mérida, Camilo Mora (COL), Jhosti Colindres, Kevin López (HON), Allan García y José Gálvez.
  • Bajas: Enzo Fernández (ARG), Juan Osorio (COL), Estuardo Sicán, Dewinder Bradley, Diego Santis, Kevin Macareño, Brandon de León, Joshua Valencia, Brayam Castañeda, Kevin Grijalva, Juan Peñaloza (COL), Óscar Santis

Aurora

  • Altas: Carlos Flores, Julio Rodríguez (PAR), Hugo del Cid, Roger Hernández, Héctor Morales, José Grajeda, Juan Gómez
  • Bajas: Alejandro Galindo, Jonathan Arévalo, Jairo Soriano, Jafet Soriano, Allan García, Melvin Chen, José Trujillo y Juan Lovato
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Cobán Imperial

  • Altas: Ramiro Cepeda (DT), Javier Romero, William Amaya, Luis Pedro Rosas y Keneth Valdez
  • Bajas: Martín García (DT), Anthony López (CRC), Carlos Flores, Óscar Mejía, Julio Milla, Yonathan Morán, Bryan Lemus, Marco Rivas, Iker de la Rosa y Carlos Mejía

Comunicaciones

  • Altas: Dewinder Bradley, Kevin Grijalva, Brayam Castañeda, Diego Santis, Jonathan Moncada (NIC), Nelso García y Nicolás Olivera (URU)
  • Bajas: Edy Palencia, Erik González, Deyner Padilla (COL), José Grajeda, Josemaría Calderón, Jorge Moreno, Wilson Pineda, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal (MEX), Andy Contreras, Gael Sandoval (MEX), Lynner García, José Corena (COL) y Janpol Morales (PAN)
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Guastatoya

  • Altas: Martín García (DT), Wilson Pineda, Edy Palencia, Andy Contreras, Javier Estrada, Brayan Morales, Bryan Lemus, Ángel Tejeda (HON), Juan Lovato (ARG) y Brayan Hernández
  • Bajas: Pablo Centrone (DT), Jordy Cifuentes, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Bernabé Hernández. Keyshwen Arboine (CRC), Nelso García y Kevin Fernández (PAR)

Malacateco

  • Altas: Carlos Robles (DT), Harold Cummings (PAN), Eliser Quiñones (COL), José Longo, Isaías de León, Missael Morales (MEX) y Bernabé Hernández
  • Bajas: Minor Díaz (DT), Luis Martínez, Carlos Pérez, Dilan Palencia, Marlon Chun, Byron Angulo (COL), Frank De León, Víctor Torres (MEX), Ángel López (MEX)
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Marquense

  • Altas: Yordin Hernández, Carlos Santos, Keyner Agustín, Brandon de León, Arturo Ledesma (MEX), David Grande (ESP), Denilson Ochaeta, Elio Velásquez, Víctor Alexis Matta, Jordy Cifuentes, Randall Corado, Erick Sánchez, Fernando Escalante (MEX), Gerardo Gordillo, Luis García (MEX) y Gustavo Gutiérrez (MEX)
  • Bajas: Carlos Estrada, Elvi Ellington, Andy Ruiz, Aaron Navarro (CRC), Manuel Sosa, Renato Mencia (PAR), Juan Villalobos (PAN), Alex Cifuentes, Miguel Escobar (ARG), Marvin Ceballos, Dylan Flores (CRC),Diego Casas (URU), William Amaya

Mixco

  • Altas: Cristian Jiménez, Lynner García, Julio Cruz (MEX) y Fabián Cuero (COL)
  • Bajas: Luis Rosas, Juan Carlos Pastor, Eliser Quiñones (COL) y Facundo González (ARG)
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Municipal

  • Altas: Carlos Estrada, Erick Japa (DOM)
  • Bajas: Darwin Torres (URU), Cristian Jiménez, Figo Montaño, Yasnier Matos (CUB)

San Pedro

  • Altas: Mathius Gaitán, Yasnier Matos (CUB), Jorge Vargas y Alexis Barrientos, Renny Folleco (ECU), Luis Martínez, Osman Salguero, Saúl Espinoza (PAN), Yonathan Morán, Emerson García, Ronald Ardón, Edgar Macal, Aaron Navarro (CRC), Sebastián Colón (COL), Ricardo Méndez. Benedicto Aldana, Luigi Calderón, Marvin Ceballos
  • Bajas: Santiago Gómez (COL), Camilo Mora (COL), Meverick Gómez, Juan Colop, Mario Ajmac, Rigo Hernández, Carlos Popa, Alesandro Castillo,  Kenwi Velásquez, Valerio Morales, Carlos Barillas, Elio Velásquez, Cristian Castillo, Javier Romero  
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Suchitepéquez

  • Altas: Héctor Altamirano (DT), Víctor Torres (MEX). Jussef Delgado (CRC), Marco Rivas, Frank De León, Figo Montaño, Alejandro Galindo, Elmer Monroy, Deyner Padilla (COL), José Corena (COL)
  • Bajas: Erick González (DT), Juan Najarro, Erick Rivera, Ronald Regalado, José Castillejos, José Palma, Yeison Duque, Rogert Díaz, Héctor Arévalo
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Xelajú MC

  • Altas: Joshua Ubico, Óscar Mejía, Ernesto Monreal (MEX), Estuardo Sicán, Diego Casas (URU), Erik González, José Joj, Marcelo Hernández, Justin Racancoj, Minor Álvarez (CRC), Ángel López (MEX)
  • Bajas: José Longo, Manuel Romero (PAR), Nery Lobos, Denilson Ochaeta, Joffré Escobar (ECU)
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