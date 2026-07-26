Lo celebra Guatemala: Darwin Lom suma otra jornada de ensueño con The Strongest en Bolivia

Lom fue el héroe de su equipo y evitó un mal resultado para los aurinegros.

El delantero guatemalteco Darwin Lom volvió a responder con goles y confirmó el gran momento que atraviesa en el fútbol boliviano. El atacante fue determinante para que The Strongest rescatara un valioso empate 1-1 en su visita a Blooming, en un duelo correspondiente a la undécima jornada de la Liga de Bolivia, manteniéndose como una de las principales figuras del conjunto aurinegro.

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Desde el pitazo inicial, Lom fue la principal referencia ofensiva de The Strongest, generando peligro constante sobre la defensa rival. Sin embargo, el panorama se complicó cuando Blooming tomó la ventaja en el marcador, obligando al equipo paceño a adelantar líneas en busca de la igualdad para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

Darwin Lom mantiene su racha goleadora

La recompensa para el esfuerzo del conjunto aurinegro llegó al minuto 73. Tras una buena acción por el sector izquierdo, el balón encontró a Darwin Lom dentro del área. El delantero controló, giró sobre su marca y sacó un potente remate de pierna derecha que dejó sin opciones al guardameta rival, decretando el 1-1 definitivo y desatando la celebración de sus compañeros.

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Con esta nueva anotación, el atacante chapín llegó a seis goles en el campeonato y continúa consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del torneo boliviano. Además, quedó a solo dos tantos del máximo artillero de la competencia, el histórico Marcelo Moreno Martins, quien lidera la tabla de goleadores con ocho anotaciones.

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En el aspecto colectivo, The Strongest también mantiene vivas sus aspiraciones por el título. El empate le permitió conservar el segundo lugar de la clasificación con 22 puntos, aunque todavía se encuentra a cuatro unidades del líder Always Ready, que encabeza el campeonato con 26 puntos tras las primeras once jornadas.

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El presente de Darwin Lom ilusiona tanto a The Strongest como al fútbol guatemalteco. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo ha convertido en una pieza fundamental del equipo boliviano, mientras continúa fortaleciendo su candidatura para ser uno de los referentes ofensivos de la Selección de Guatemala de cara a los próximos compromisos internacionales.