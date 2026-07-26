Lesionado en Alajuelense: Ismael Rescalvo sufre una mala noticia antes del debut por Copa Centroamericana

Los Manudos se preparan para defender nuevamente el título de la Copa Centroamericana 2026.

Este miércoles, la Liga Deportiva Alajuelense hace su presentación por la Copa Centroamericana 2026. Después de lo que fue el empate por 1-1 contra Sporting en el campeonato nacional, deberá jugar ante Xelajú por el certamen internacional.

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Para este encuentro, Ismael Rescalvo tendría una baja muy importante en la defensa y que no pudo estar presente este sábado en la primera jornada del Apertura.

Ronald Matarrita se lesionó y se perdería el debut internacional

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La Liga comunicó de manera oficial que Ronald Matarrita sufrió una lesión muscular. Por eso, jugó como titular John Paul Ruiz, quien vio la tarjeta roja en el partido en el Puente Piedra cuando quedaban apenas dos minutos para que se cumplan los 90.

Teniendo en cuenta esta lesión, es difícil que Matarrita pueda entrar en la convocatoria de Alajuelense para la primera jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana en el Morera Soto. Todo indica que Ruiz volvería a ocupar el puesto.

En caso de que Matarrita no pueda recuperarse para la segunda jornada del campeonato nacional, Rescalvo deberá utilizar a uno de los jóvenes del CAR, ya que John Paul debe cumplir una fecha de sanción. De hecho, ayer convocó al lateral izquierdo Brayan Calderón, juvenil de 17 años, por primera vez ante la ausencia de Ronald.

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El partido entre Alajuelense y Xelajú por la primera jornada será este miércoles 29 de julio. Replican ni más ni menos lo que fue la última final en la Copa Centroamericana 2025. Después de la gran polémica en Guatemala, vuelven a verse las caras.

En resumen

Ronald Matarrita sufrió una lesión muscular y sería baja para el debut de Alajuelense en la Copa Centroamericana.

sufrió una lesión muscular y sería baja para el debut de Alajuelense en la Copa Centroamericana. El defensa John Paul Ruiz expulsado contra Sporting se perfila como el titular reemplazante.

expulsado contra Sporting se perfila como el titular reemplazante. Alajuelense enfrenta a Xelajú este miércoles 29 de julio en la Copa Centroamericana.