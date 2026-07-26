¿Por qué San Carlos vs. Escorpiones de Belén no juegan hoy por la primera jornada del Apertura 2026?

El fútbol de Costa Rica volvió a vivir un episodio de incertidumbre a las puertas del Torneo Apertura 2026. La Asociación Deportiva San Carlos no pudo disputar su compromiso programado para este domingo a las 17:00 horas, luego de que la Fedefútbol confirmara la suspensión de su licencia profesional, una decisión que impidió la realización del encuentro y agrava la crisis administrativa que atraviesa el club norteño.

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El motivo de la suspensión fue el incumplimiento de los requisitos establecidos por el Reglamento de Licencias. San Carlos no logró demostrar que estaba al día con sus obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y tampoco presentó la documentación necesaria para acogerse a alguna de las excepciones permitidas. Como consecuencia, el partido fue suspendido y el equipo quedó inhabilitado para competir hasta regularizar su situación.

La deuda que dejó sin jugarse el AD San Carlos vs. Escorpiones

La resolución se produjo una vez venció el plazo otorgado por las autoridades para que los clubes acreditaran estar al día con la CCSS y el Ministerio de Hacienda. En el caso de San Carlos, la institución mantenía una deuda cercana a los ₡67,2 millones con la Caja, cifra que incluso aumentó con respecto a la reportada una semana antes. Al no presentar pruebas suficientes para justificar una excepción reglamentaria, el Comité de Licencias optó por suspender temporalmente su habilitación.

La medida implica que el conjunto dirigido por Walter “Paté” Centeno no podrá volver a competir mientras permanezca moroso. Además, si la situación no se resuelve en los próximos días, el club corre el riesgo de perder administrativamente los partidos que deba disputar, ya que la licencia suspendida impide que sea programado oficialmente dentro del campeonato.

Ahora, la dirigencia de los Toros del Norte deberá cancelar la totalidad de la deuda pendiente y presentar los comprobantes correspondientes para que el Comité de Licencias levante la sanción. Mientras tanto, la UNAFUT aún debe definir cómo procederá con el calendario del torneo en caso de que San Carlos no logre resolver el problema antes de sus siguientes compromisos.

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La situación también podría generar un nuevo efecto dominó en el fútbol costarricense. Escorpiones aparece nuevamente como uno de los clubes que podría salir beneficiado si San Carlos no cumple con los requisitos reglamentarios, tal y como ocurrió recientemente tras los casos de Municipal Liberia y Guadalupe FC. Por ahora, la prioridad para los norteños será saldar su deuda y recuperar la licencia para evitar que la crisis administrativa termine transformándose en una crisis deportiva.