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Mercado de fichajes

Herediano se desprende de una joven promesa que ya tiene nuevo equipo en el extranjero: “A préstamo”

Después del inicio en el Apertura 2026, el mercado de fichajes se sigue moviendo en Herediano.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Team seguirá contando con su ficha.
© Prensa HeredianoEl Team seguirá contando con su ficha.

Este domingo, después de lo que fue el estreno en el Apertura 2026 frente a Puntarenas, el Club Sport Herediano suma un nuevo movimiento en este mercado de fichajes con respecto a una salida. Si bien no está hecho aún, está muy cerca.

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El periodista Kevin Jiménez informó a través de sus redes sociales que Saúl Ocampo, futbolista de 19 años, “está cerca de llegar a préstamo” al Inter Santa Tecla de El Salvador, club que anteriormente recibía el nombre de Inter FA previo a cambiarse su nombre.

Kevin Jiménez en X.

Kevin Jiménez en X.

El mediocampista nacido en San José hizo su debut profesional en este 2026 en el Torneo de Copa, certamen en el que debe haber un mínimo de jóvenes Sub-21 de manera obligatoria. Ingresó desde el banco de suplentes por los cuartos de final de ida ante Puntarenas.

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Ese encuentro fue el único que tuvo Ocampo en el equipo rojiamarillo. Ahora, si termina de concretarse este traspaso al fútbol salvadoreño, tendrá la oportunidad de sumar minutos en la máxima categoría de la Liga Mayor. Deberá aprovechar el préstamo para ganar experiencia.

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Herediano se desprende de su ficha porque es un jugador que no verá minutos, ya que no está en la consideración de José Giacone. El entrenador argentino tiene bien cubierta la posición del mediocampo con figuras de jerarquía.

Las figuras que pertenecen al Inter Santa Tecla

En el Inter Santa Tecla juegan Freddy Góndola y Yoserth Hernández, dos jugadores conocidos en el campeonato costarricense. Este sábado, ambos vieron acción en la primera jornada. Fue 0-0 contra el Atlético Balboa en condición de visitante.

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