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Lo celebra Guatemala: Darwin Lom deja una actuación deslumbrante con The Strongest en Bolivia

Lom tuvo otra jornada de ensueño en Bolivia.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El guatemalteco tuvo una jornada de ensueño
© The StrongestEl guatemalteco tuvo una jornada de ensueño

El delantero guatemalteco Darwin Lom vivió una jornada de ensueño en su debut como titular en la liga boliviana, siendo la gran figura en la victoria 3-2 de The Strongest ante San Antonio Bulo Bulo.

Lo celebra Guatemala: Darwin Lom se acerca a la gloria con The Strongest en Bolivia

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Luego de haber tenido pocos días de adaptación tras su paso por la Selección de Guatemala, Lom recibió su primera titularidad con los aurinegros y no desaprovechó la oportunidad, mostrando carácter y contundencia desde el arranque.

El Seleccionado de Guatemala abrió el marcador al minuto 42 desde la vía del penal, ejecutando con seguridad para firmar el 1-0 parcial y comenzar a encaminar la victoria de su equipo en un partido que terminó siendo vibrante.

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Darwin Lom se va ovacionado

Lejos de conformarse, Darwin Lom volvió a aparecer al minuto 81, cuando impuso su físico dentro del área y definió con potencia para marcar su doblete, colocando en ese momento el 3-0 que parecía sentenciar el encuentro.

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El delantero fue sustituido tras su segundo gol, recibiendo una gran ovación por parte de la afición, un reconocimiento claro a su impacto inmediato y al respaldo que ha encontrado en el club desde su llegada.

Imparable: Darwin Lom causa alegría en Guatemala con otra actuación brillante en Bolivia

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Por su parte, The Strongest mantiene un paso firme en el campeonato al sumar seis puntos, igualando a Club Bolívar y Nacional Potosí, aunque por diferencia de goles se ubica por detrás. El inicio de Lom ilusiona y confirma que puede ser una pieza clave en la lucha por el título.

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