Roberto Hernández se encuentra con gran inconveniente para sacar de la mala racha a Comunicaciones

El panorama no es alentador para Comunicaciones, que atraviesa un complicado momento en el Torneo Apertura 2025 y mañana, en su visita a Mictlán, buscará revertir la mala racha. Sin embargo, el reto no será sencillo, pues el equipo albo no solo enfrenta problemas deportivos, sino también una larga lista de bajas por lesiones y convocatorias a la Selección Nacional de Guatemala.

El cuerpo médico de los cremas informó que el técnico Roberto Hernández seguirá contando con un plantel reducido, debido a seis jugadores que aún no están listos para regresar a la actividad. Entre los más destacados está el capitán José Manuel Contreras, quien continúa en la fase final de recuperación de un problema en el tendón de Aquiles y que volvería en unas dos semanas.

Otro caso sensible es el de José Corena, quien sufrió un desgarro en los isquiotibiales y también estaría listo en un par de semanas. A estos se suma Wilson Pineda, que tras superar una fractura de peroné se encuentra en readaptación técnica y pronto iniciará su reacondicionamiento físico para volver a competir.

La lista de lesionados continúa con Edy Palencia, que presenta una inflamación en el ligamento de la rodilla. Aunque inicialmente se pensó en cirugía, los estudios descartaron ruptura y se decidió esperar aproximadamente cuatro semanas para que la hinchazón disminuya. También está el caso de Erick González, quien fue operado de apendicitis y ahora realiza trabajos de fuerza, con un regreso previsto en dos semanas.

La buena noticia para Comunicaciones es que Juan Blanco y Lynner García ya se recuperaron de sus molestias musculares y estarán disponibles para el encuentro ante los conejos. No obstante, el entrenador tampoco podrá contar con José Pinto, Stheven Robles, Erick Lemus y Darwin Lom, todos convocados por Luis Fernando Tena para defender a la Selección de Guatemala en la Eliminatoria Mundialista de octubre.

Con este panorama, los albos llegan a Mictlán obligados a sumar puntos para frenar la crisis. Roberto Hernández deberá rearmar su esquema con lo que tiene disponible y confiar en que su equipo muestre carácter en uno de los momentos más difíciles de la temporada.