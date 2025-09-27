Es tendencia:
Roberto Hernández se encuentra con gran inconveniente para sacar de la mala racha a Comunicaciones

El entrenador de los albos conoció otra mala noticia en su plantel.

Por Javier Pineda

Roberto Hernández tendrá que entrar una solución en los cremas.
© Prensa LibreRoberto Hernández tendrá que entrar una solución en los cremas.

El panorama no es alentador para Comunicaciones, que atraviesa un complicado momento en el Torneo Apertura 2025 y mañana, en su visita a Mictlán, buscará revertir la mala racha. Sin embargo, el reto no será sencillo, pues el equipo albo no solo enfrenta problemas deportivos, sino también una larga lista de bajas por lesiones y convocatorias a la Selección Nacional de Guatemala.

Más problemas: Roberto Hernández se podría quedar sin una de las figuras de Comunicaciones

El cuerpo médico de los cremas informó que el técnico Roberto Hernández seguirá contando con un plantel reducido, debido a seis jugadores que aún no están listos para regresar a la actividad. Entre los más destacados está el capitán José Manuel Contreras, quien continúa en la fase final de recuperación de un problema en el tendón de Aquiles y que volvería en unas dos semanas.

Otro caso sensible es el de José Corena, quien sufrió un desgarro en los isquiotibiales y también estaría listo en un par de semanas. A estos se suma Wilson Pineda, que tras superar una fractura de peroné se encuentra en readaptación técnica y pronto iniciará su reacondicionamiento físico para volver a competir.

La lista de lesionados continúa con Edy Palencia, que presenta una inflamación en el ligamento de la rodilla. Aunque inicialmente se pensó en cirugía, los estudios descartaron ruptura y se decidió esperar aproximadamente cuatro semanas para que la hinchazón disminuya. También está el caso de Erick González, quien fue operado de apendicitis y ahora realiza trabajos de fuerza, con un regreso previsto en dos semanas.

La buena noticia para Comunicaciones es que Juan Blanco y Lynner García ya se recuperaron de sus molestias musculares y estarán disponibles para el encuentro ante los conejos. No obstante, el entrenador tampoco podrá contar con José Pinto, Stheven Robles, Erick Lemus y Darwin Lom, todos convocados por Luis Fernando Tena para defender a la Selección de Guatemala en la Eliminatoria Mundialista de octubre.

Comunicaciones en crisis: Roberto Hernández se encuentra en el ojo del huracán

Con este panorama, los albos llegan a Mictlán obligados a sumar puntos para frenar la crisis. Roberto Hernández deberá rearmar su esquema con lo que tiene disponible y confiar en que su equipo muestre carácter en uno de los momentos más difíciles de la temporada.

