La razón por la que Municipal no jugará en la primera jornada del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala arrancó este fin de semana, pero sin duda la gran sorpresa fue que Municipal no tendrá participación en esta jornada, mientras el resto de los clubes cumplirá con el resto del calendario que fue definido hace unas semanas.

El certamen del balompié chapín ha tenido problemas desde que se realizó la Asamblea General, en el que no se pudo hacer la programación luego que el modesto Deportivo Zacapa no diera señales y luego no cumpliera con el plazo para poderse inscribir.

Esto afecto a todos los equipos de la máxima categoría y uno de ellos fueron los rojos, que por lo menos en esta primera fecha se quedaron sin la opción de jugar, por lo que tendrán que esperar para tener su debut.

¿Por qué Municipal no jugará en la primera jornada?

La desaparición de Zacapa obligó que la Liga Nacional hiciera un cambio en el formato de competencia, donde ahora los 11 equipos se enfrentarán dos veces en la fase de clasificación, para así buscar ser de los mejores ocho para estar en los cuartos de final del campeonato.

Ante la falta de un equipo, se determinó que cada club descansará en una fecha, siendo los escarlatas los primeros en no tener participación, por lo que su debut será hasta la segunda jornada, en el que iniciarán su lucha por estar en la pelea por el título.

¿Cuándo jugará Municipal?

Municipal disputará su primer juego del Clausura 2025 el próximo miércoles 22 de enero, cuando a las 12:30 horas reciba la visita de Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera por la fecha dos.

