Rodrigo Saravia envía un mensaje a Comunicaciones que agrandará la polémica con Municipal

El traspaso de Rodrigo Saravia a Municipal fue una de las novelas que más repercusión tuvo este mercado de fichajes 2025, especialmente por el pasado que tuvo el mediocampista justamente en el clásico rival, Comunicaciones.

Después de dejar al equipo crema en junio de 2024, Saravia se marchó a Costa Rica para jugar en el Pérez Zeledón. Apenas seis meses desde su llegada al club tico, el nacido en Nueva Guatemala tomó la decisión de regresar a la Liga Nacional para vestir los colores de Municipal.

Como era de esperar, los aficionados de Comunicaciones no tardaron en demostrarle su enojo al futbolista escarlata, quien le restó importancia a la rivalidad y consideró que se trataba de una oportunidad más de trabajo para su carrera.

En las últimas horas, en declaraciones a ESPN, Rodrigo Saravia volvió a encender la polémica sobre su fichaje y mandó un mensaje que a Comunicaciones no le caerá bien.

El polémico mensaje de Rodrigo Saravia que no gustará a Comunicaciones

El mediocampista abrió la grieta y dejó en claro por qué eligió a Municipal y lo colocó por encima del equipo crema: “Apuntar a lo más alto es una de las razones por las que decidí tomar este camino. Municipal ya venía tocando la puerta de hace mucho tiempo. Quería estar en lo más alto del fútbol guatemalteco y no me confundí al venir acá“.

Además, reconoció que no se interesaron por él desde Comunicaciones: “Hubo mucho morbo mediático de mi pasado, pero al final esto lo veo como una posibilidad. Para cerrar el tema, Comunicaciones no tuvo interés hacia mi persona y no pasa nada, no hay ningún resentimiento. Entiendo que haya gente a la que no le agrade, pero es una oportunidad de trabajo”.

Y concluyó: “Quiero seguir estando en selección y se que esta institución me va a dar las armas para estar en un buen nivel”.