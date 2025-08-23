Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

¡Otra ausencia! Roberto Hernández y Comunicaciones confirman la baja de uno de sus referentes

Los cremas se encuentran con una ausencia de última hora para una de sus visitas más complicadas.

javier pineda

Por Javier Pineda

¡Otra ausencia! Roberto Hernández y Comunicaciones confirman la baja de uno de sus referentes
¡Otra ausencia! Roberto Hernández y Comunicaciones confirman la baja de uno de sus referentes

Comunicaciones afrontará este domingo un partido clave en la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, cuando viste a Achuapa. El entrenador Roberto Hernández confirmó la lista de convocados, en la que sobresale la ausencia del mediocampista colombiano José Corena, quien sufrió un golpe en la rodilla en el último duelo contra Marquense.

“El club más grande”: Comunicaciones celebra su aniversario sin olvidarse de Municipal al enviarle un dardo contundente

ver también

“El club más grande”: Comunicaciones celebra su aniversario sin olvidarse de Municipal al enviarle un dardo contundente

La baja de Corena representa un golpe duro para el cuadro crema, ya que es uno de los futbolistas con mayor peso en el mediocampo y pieza clave en la recuperación de balón.

Su ausencia obligará al estratega mexicano a replantear el once titular y darle oportunidad a jugadores que no han tenido tanto protagonismo en este arranque de campeonato.

Publicidad
Puede ser una imagen de 1 persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol y texto

A las complicaciones se suman las ausencias de Fredy Pérez, José Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus, quienes actualmente se encuentran concentrados con la Selección de Guatemala en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Estas bajas limitan considerablemente las opciones de Hernández en varias zonas del campo.

Publicidad

Comunicaciones sin margen de error

Pese a los inconvenientes, Comunicaciones confía en mantener el ritmo competitivo. El equipo marcha con aspiraciones de acercarse a los primeros lugares de la tabla, y el duelo contra Achuapa es visto como una oportunidad para no perder terreno.

¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

ver también

¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

El compromiso contra los cebolleros no solo representa un reto deportivo, sino también una prueba de carácter para los cremas, que tendrá que demostrar que cuenta con la profundidad necesaria en su plantel para competir en un torneo exigente y al mismo tiempo aportar jugadores a la Selección Nacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC
Guatemala

Sin miedo: Amarini Villatoro lanza mensaje contundente a Olimpia para la visita de Xelajú MC

“Desestabilizar al plantel”: Marquense rompe el silencio sobre la salida de Hernán Medford a Herediano de Costa Rica
Guatemala

“Desestabilizar al plantel”: Marquense rompe el silencio sobre la salida de Hernán Medford a Herediano de Costa Rica

¡Alarma en Guatemala! Equipos de la Liga Nacional toman medidas drásticas a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas
Guatemala

¡Alarma en Guatemala! Equipos de la Liga Nacional toman medidas drásticas a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas

“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez
Honduras

“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo