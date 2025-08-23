¡Otra ausencia! Roberto Hernández y Comunicaciones confirman la baja de uno de sus referentes

Comunicaciones afrontará este domingo un partido clave en la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, cuando viste a Achuapa. El entrenador Roberto Hernández confirmó la lista de convocados, en la que sobresale la ausencia del mediocampista colombiano José Corena, quien sufrió un golpe en la rodilla en el último duelo contra Marquense.

La baja de Corena representa un golpe duro para el cuadro crema, ya que es uno de los futbolistas con mayor peso en el mediocampo y pieza clave en la recuperación de balón.

Su ausencia obligará al estratega mexicano a replantear el once titular y darle oportunidad a jugadores que no han tenido tanto protagonismo en este arranque de campeonato.

A las complicaciones se suman las ausencias de Fredy Pérez, José Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus, quienes actualmente se encuentran concentrados con la Selección de Guatemala en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. Estas bajas limitan considerablemente las opciones de Hernández en varias zonas del campo.

Comunicaciones sin margen de error

Pese a los inconvenientes, Comunicaciones confía en mantener el ritmo competitivo. El equipo marcha con aspiraciones de acercarse a los primeros lugares de la tabla, y el duelo contra Achuapa es visto como una oportunidad para no perder terreno.

El compromiso contra los cebolleros no solo representa un reto deportivo, sino también una prueba de carácter para los cremas, que tendrá que demostrar que cuenta con la profundidad necesaria en su plantel para competir en un torneo exigente y al mismo tiempo aportar jugadores a la Selección Nacional.