Honduras

“Quieren seguir manoseando…”: Marathón realiza grave denuncia y explica si Real España de Jeaustin Campos es responsable de la polémica

El presidente de Marathón no se escondió al lanzar una grave denuncia tras lo ocurrido en el derbi ante el Real España de Jeaustin Campos.

José Rodas

Por José Rodas

El duelo entre Marathón y Real España dejó declaraciones polémicas del lado verdolaga.
El presidente de Marathón Daniel Otero no se guardó nada al denunciar que lo ocurrido en el derbi ante el Real España de Jeaustin Camposno fue un simple error arbitral y dio a entender que se trató de algo premeditado.

Daniel Otero atendió al programa Panorama Deportivo y manifestó que durante el gol anulado a Carlos Pérez, la árbitra línea levantó el banderín hasta que el futbolista ya había definido.

El brutal castigo que enfrentaría Pablo Lavallén tras denuncia contra el arbitraje en Honduras: ¿Se pierde el resto del Clausura 2026?

“La junta directiva de Marathón considera que no fue un error arbitral, no fue un error. Eso lo vio todo el país, la árbitra estaba en línea con la jugada. No levantó la banderilla en el momento que tuvo que haberla levantado. Dejó que la jugada siguiera, metimos el gol, el portero le reclama a su defensa y después se anula el gol”, dijo Otero.

El mandamás del club sampedrano insistió que se trató de “algo más”, aunque descartó que Real España haya tenido que ver en la polémica del juego que culminó 0-1 en favor de los aurinegros.

Dereck Moncada ya lo sabe: confirman la noticia sobre su lesión tras anotar un doblete con el Inter de Bogotá

“Eso no fue un error arbitral, ahí hubo algo más (…) quisiera sacar al equipo rival de la ecuación, me consta que no es algo que se dio de esa forma. Para nuestra junta directiva ella no se equivocó, ella actuó cuando el gol ya se había metido. Nuestro jugador salió desde nuestra cancha”, señaló.

Grave denuncia

Por otro lado, Daniel Otero aseguró que en Honduras aún no hay VAR ante el interés de seguir manipulando fútbol; aunque no mencionó quiénes.

“En Honduras no hay VAR, porque los encargados de poner el VAR quieren seguir manoseando el fútbol hondureño. Si quieren transparencia, que traigan el VAR ya”, sentenció.

Además del gol anulado, Marathón también expresó su inconformidad por el penal señalado a favor de Real España en los últimos minutos.

