Darwin Lom arremete contra Comunicaciones: el picante mensaje a la directiva tras conocerse que bloqueará su pase

En cuestión de horas, el presente de Darwin Lom dio un vuelco inesperado. Pasó de la felicidad más plena, tras aportar un gol y una asistencia en el amistoso de pretemporada que The Strongest le ganó 4-0 a Cusco FC, a una genuina preocupación por su futuro.

Sucede que su ex equipo, Comunicaciones, estaría decidido a recurrir a la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) para bloquear su pase internacional, alegando que no se le abonó todo el pago de la cláusula de recisión por el seleccionado guatemalteco. Una maniobra que lo inhabilitaría para jugar en el fútbol boliviano y disputar la fase preliminar de la Copa Libertadores.

El dardo de Darwin Lom a Comunicaciones

Visiblemente molesto por esta situación, Darwin Lom le lanzó una indirecta a la directiva de los Cremas a través de una historia de Instagram: “Hay personas que nunca quieren verte crecer. Tú contra el mundo. Asegúrate de salir victorioso. Mi vida es una jodida película”, escribió.

Según dio a conocer el periodista Juan Carlos Gálvez, Comunicaciones le habría exigido a The Strongest pagar de una vez toda la cláusula de rescisión para llevarse al ariete de 28 años antes, que asciende a 100 mil dólares.

Esto último fue confirmado por Adrián Monje, integrante del Comité de Fútbol del club sudamericano, quien dio un detalle desconocido en Astro Multimedios sobre otra conidición existente en el contrato de Lom.

¿Qué dicen en The Strongest sobre el caso Darwin Lom?

Monje, directivo del club, aseguró que están ultimando detalles para poder habilitar a Darwin Lom: “Hemos hablado con los abogados que lo patrocinan allá. Había otra cláusula que le permitía al jugador de alguna manera buscar su salida de manera personal. Cuando hablamos con el jugador, nos dijo que iba a buscar su salida de esta forma porque le interesaba venir a The Strongest, para que nosotros no intervengamos”.