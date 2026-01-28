Mario Acevedo ya tiene el fichaje que tanto necesitaba Municipal para salir de su mala racha

Tras varios días de análisis y evaluación de distintas carpetas, la Junta Directiva de Municipal anunció de manera oficial la contratación del atacante Erik Nicolás Samaniego, quien se suma al plantel para reforzar la zona ofensiva del conjunto Escarlata de cara al Torneo Clausura 2026.

ver también Municipal recibe la notificación de Fedefut que indigna a sus rivales en Guatemala: “Siempre son favorecidos”

A través de un comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Municipal confirmó la llegada del delantero extranjero. “El club se complace en anunciar la incorporación de un nuevo delantero de cara al Clausura 2026. Se trata del futbolista Erik López, quien llega procedente de Olimpia, de la Primera División del fútbol guaraní”, detalló la institución roja.

El atacante continuará vinculado contractualmente con Olimpia, ya que su llegada a Municipal se da en calidad de préstamo por un año, modalidad que le permitirá al club capitalino contar con sus servicios durante toda la temporada, mientras evalúa su rendimiento en el campeonato local.

Un fichaje de experiencia para Municipal

Con 24 años de edad, Erik López cuenta con experiencia internacional, luego de haber militado en clubes como Atlanta United de la MLS de Estados Unidos y Banfield de la Primera División de Argentina, recorrido que respalda su perfil como una apuesta interesante para el ataque escarlata.

El fichaje del delantero paraguayo marcará su primera experiencia en el fútbol centroamericano, un reto importante tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de Municipal, que busca fortalecer su plantel con futbolistas de recorrido y proyección internacional.

Publicidad

Publicidad

ver también La espera llegó a su final: Municipal anunciará el fichaje que tanto espera Mario Acevedo

Este movimiento se convierte en el primer fichaje oficial de Municipal para el Torneo Clausura 2026, y se conoció que en las próximas horas podrían anunciarse nuevas contrataciones, especialmente de elementos extranjeros, para completar el armado del plantel escarlata.