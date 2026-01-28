“Yo puedo estar en selección”: Darwin Cerén responde de manera contundente a la decisión del Bolillo Gómez de no convocarlo a La Selecta

El experimentado mediocampista Darwin Cerén volvió a referirse a su presente y a su relación con la selección nacional de El Salvador, dejando claro que su deseo de regresar a la Azul y Blanco sigue más vivo que nunca. Durante su participación en el programa Guiri Al Aire, de El Gráfico, el volante habló con franqueza sobre sus aspiraciones y el momento que atraviesa en su carrera.

Pese a no haber sido convocado en los llamados recientes, Cerén aseguró que mantiene objetivos grandes a nivel deportivo. “Siempre he soñado con estar en una final de Copa Oro, de Copa Centroamericana o en un Mundial”, expresó el futbolista, quien reconoció que en el pasado reciente hubo una oportunidad importante con la selección que no logró concretarse. “Teníamos una posibilidad grande, pero no se consiguió”, añadió.

El volante también abordó las críticas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria, especialmente por su paso por diferentes clubes del país. “Siempre habrán críticas porque no soy de su equipo o lo que sea, pero uno se acostumbra a vivir de las críticas”, señaló Cerén, mostrando madurez frente a los cuestionamientos externos.

En cuanto a su estado físico y competitivo, el mediocampista fue contundente al afirmar que se siente preparado para el máximo nivel. “Físicamente creo que estoy para jugar en selección y estoy mejor que muchos jóvenes aquí. Estar en la selección es un privilegio”, afirmó, respaldando su convicción con trabajo y experiencia.

Respecto a su ausencia en las últimas convocatorias, Cerén dejó claro que respeta las decisiones del cuerpo técnico. “Que no esté en la selección es decisión del profe y eso siempre lo voy a respetar. Son procesos, pero en mi cabeza siempre estará que yo puedo estar en selección”, comentó, dejando abierta la puerta a un eventual regreso.

Finalmente, el futbolista habló de su presente con Inter FA, club con el que se mostró satisfecho tanto en lo deportivo como en lo personal. “Estoy feliz en la capital, cerca de la familia. Tenemos un compromiso importante y buenas sensaciones con el inicio que hemos tenido”, concluyó Cerén, reafirmando su motivación y ambición de seguir compitiendo al más alto nivel.

