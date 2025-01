Jugó en Municipal y Comunicaciones, pero ahora hace fuerte acusación contra su exequipo

La Liga Nacional de Guatemala se ha caracterizado en los últimos años por contar con clubes que no le cumplen a sus jugadores, siendo uno de ellos Xinabajul . Huehue, que es dirigido por el argentino Pablo Centrone y que ha tenido problemas económicos, algo que desató la molestia del jugador José Andrés Ruiz.

Andy, como se le conoce en el país chapín, fue parte de la filial de Comunicaciones y en Liga Nacional defendió los colores de Municipal, así como formar parte de algunos procesos de la Selección de Guatemala, pero en el certamen pasado estuvo en la X y de manera sorpresiva salió.

Ruiz rompió el silencio sobre su etapa en la X, ahora como jugador de Guastatoya se destapó y no dudó en decir que a nivel administrativo es el peor equipo en el que ha estado, afirmando que esa fue la razón por la que decidió cambiar de aires para este Torneo Clausura 2025.

Las acusaciones de Andy Ruiz contra Xinabajul

“En Xinabajul, con lo deportivo estoy contento por todo lo que pasó, a nivel institucional es fatal, es el peor equipo en el que he estado en ese sentido, tiene que mucho que mejorar, estaba cansado de esa situación”, comenzó diciendo el volante guatemalteco.

“Hubo atrasos de los pagos, eso fue un factor, pero hubo muchas cosas que pasan adentro que no deben pasar en un equipo, los jugadores estamos atados de manos, son cosas que no salen a la luz, lo mismo que pasó con Rubén Darío Silva, no me sentía jugador profesional y eso no me tenía contento”, añadió.

“Me acaban de pagar lo que me debían, con el cuerpo técnico y el entrenador Pablo Centrone no tuve problemas, fue más con lo institucional, porque algunos estamos acostumbrados a unas cosas y es por eso que salí”, concluyó

