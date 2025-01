Fue ídolo de Municipal, despreció a Guatemala y reveló para qué país de Centroamérica le hubiera gustado jugar.

La carrera de Guillermo “Pando” Ramírez pasó de ser el cielo al infierno. El talentoso volante es ídolo y el cuarto máximo goleador de Municipal, donde ganó seis títulos de Liga Nacional. Pero también brilló en el extranjero, convirtiéndose en el legionario más ganador de la historia del país.

En 2005, fue campeón de la MLS Cup con Los Angeles Galaxy, anotando el gol del triunfo en el tiempo extra de la final ante New England Revolution. Y volvió a ser una pieza clave en el fútbol hondureño, conquistando el Apertura 2009 con Marathón y el Clausura 2011 con Motagua.

Todas estas credenciales no pasaron desapercibidas para la Selección de Guatemala, permitiéndole disputar 104 partidos —es el segundo futbolista con mayor cantidad de presencias— entre 1996 y 2012. Año en el que su carrera terminó tras ser acusado por amaño de partidos.

La Federación Guatemalteca de Fútbol, con el aval de la FIFA, lo suspendió de por vida a él, Gustavo Cabrera y Yoni Flores por, supuestamente, haberle ofrecido dinero para arreglar partidos a algunos de sus compañeros, que dieron testimonio de ello.

Desde entonces, Ramírez sigue negando fervientemente la acusación. Y en 2020, sorprendió al dejarle un duro dardo a su país que fue rememorado en redes sociales en las últimas horas.

Pando Ramírez despreció a Guatemala y reveló que le hubiera gustado jugar para Honduras

“Yo me siento bien con la gente hondureña y muy contento de compartir con la afición catracha, la verdad que si me tocara escoger habría jugado con la Selección de Honduras y no con Guatemala, país que me terminó haciendo daño“, dijo el “Pando” en una entrevista con Diario Diez.

Y sentenció: “Me hubiese encantado jugar a la par de todos esos jugadores como Amado Guevara, Rambo de León, David Suazo, Carlos Pavón… hubiese sido una selección, a nivel centroamericano, la mejor creo yo”.

Recordemos que su prematuro retiro lo obligó a emprender. Así fue como decidió invertir el dinero que ganó en su carrera en bienes raíces y compró casas para rentarlas en Guatemala, subsistiendo hasta el día de hoy.