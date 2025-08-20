¡Alarma en Guatemala! Equipos de la Liga Nacional toman medidas drásticas a muy poco de las Eliminatorias Mundialistas

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala apenas suma cinco jornadas y ya registra un alto movimiento en los banquillos. En cuestión de días, Guastatoya y Cobán Imperial se sumaron a la lista de clubes que optaron por cortar procesos, dejando en claro la presión y la urgencia de resultados en el fútbol chapín.

Los Pecho Amarillo fueron los primeros en anunciar la salida de Ariel Sena, luego de un arranque irregular que no convenció a la directiva ni a la afición. El estratega sudamericano, que llegó con expectativas de darle continuidad al proyecto, se despide sin cumplir los objetivos trazados.

Por su parte, los Príncipes Azules sorprendieron al despedir al experimentado José Luis Trejo, técnico mexicano con amplia trayectoria en la región. La decisión se tomó tras un inicio flojo que encendió las alarmas en un equipo que aspiraba a estar en los primeros puestos del campeonato.

Con estos movimientos, ya son tres los entrenadores que no siguen en sus cargos en el Apertura 2025, tomando en cuenta la renuncia de Hernán Medford en Marquense para asumir el reto internacional con el Herediano de Costa Rica. Su salida marcó el primer cambio y abrió la puerta a una tendencia que parece no detenerse.

La Liga Nacional y su falta de procesos

El arranque del torneo refleja la impaciencia de los clubes por obtener resultados inmediatos. En una liga cada vez más competitiva, las directivas no están dispuestas a esperar largos procesos, lo que provoca que los banquillos se conviertan en puestos de alta rotación desde las primeras fechas.

A este ritmo, el Apertura 2025 podría convertirse en uno de los campeonatos con mayor número de relevos técnicos en la última década. Mientras tanto, los aficionados se mantienen a la expectativa de quiénes serán los próximos estrategas en asumir el reto de rescatar a equipos que buscan estabilidad en medio de un calendario exigente.