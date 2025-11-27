Jugador de Xelajú es contundente con los que hicieron de menos al equipo previo al juego contra Alajuelense

Xelajú MC sorprendió a propios y extraños al empatar 1-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025, un resultado que generó impacto especialmente en Costa Rica, donde muchos daban por hecho una victoria cómoda de los manudos. La paridad en el marcador no solo silenció la confianza excesiva de algunos sectores ticos, sino que también reivindicó el carácter competitivo del conjunto quetzalteco.

ver también Alajuelense vs. Xelajú: ¿Hay gol de visitante en la final de la Copa Centroamericana 2025?

Previo al encuentro, múltiples medios costarricenses minimizaron las opciones de los súper chivos, una actitud que incluso fue cuestionada por el técnico manudo, Óscar Ramírez. Tras el duelo, periodistas locales consultaron a Harim Quezada sobre esta postura, buscando conocer si aquello había influido en lo anímico del equipo guatemalteco.

Sin embargo, Quezada fue claro y directo. “Te soy honesto, no veo las redes sociales, entonces estaba concentrado, no puse atención a lo que se habló afuera. Sabíamos a lo que veníamos, a jugar una final. Nos costó llegar a estas instancias y nos lo merecemos. Fuimos dignos oponentes, enfrentamos a un gran rival y nos supimos interponer”, declaró, dejando claro que la motivación del plantel se centró únicamente en la competencia.

Dentro del terreno de juego, el Xelajú MC dejó una imagen convincente en el estadio Alejandro Morera Soto, donde mostró orden, valentía y capacidad para competir de igual a igual ante uno de los clubes más poderosos de la región. Incluso tuvieron oportunidades claras para ampliar el marcador y llevarse un triunfo histórico a Guatemala.

Xelajú en busca del título

Pese a no concretar esas opciones, el empate les otorga a los chivos una pequeña ventaja deportiva para el compromiso de vuelta, ya que un empate 0-0 les bastaría para coronarse campeones debido al valor del gol de visita. La ilusión crece en Quetzaltenango, donde el ambiente ya comienza a sentirse de final.

ver también Insólito: Joel Campbell y Celso Borges se toparon con una figura inesperada en la final de la Copa Centroamericana de Alajuelense vs. Xelajú

El duelo decisivo se disputará el próximo miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el Cempro, donde el Xelajú MC buscará levantar el trofeo ante su afición. Para lograrlo, deberá ganar o mantener un empate sin goles ante la Alajuelense. Una noche histórica está en el horizonte y los súper chivos se sienten preparados para dar el golpe definitivo.

Publicidad