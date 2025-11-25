Es tendencia:
Luis Fernando Tena no lo vio venir: futbolistas de la Selección reciben duras sanciones en Guatemala

Tres seleccionados de Guatemala fueron duramente castigos por su conducta violenta.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Mientras Luis Fernando Tena se encuentra en México, descansando junto a su familia y tomándose el tiempo para analizar la propuesta de renovación que le hizo la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) con miras al Mundial 2030, tres futbolistas de la Selección Nacional fueron castigados tras enfrentarse en un polémico episodio.

El mismo ocurrió en la noche del sábado. Luego de que Municipal venciera por 2-1 a Antigua GFC con un golazo agónico de César Archila por la jornada 21 del Torneo Apertura 2025, ambos planteles protagonizaron un repudiable conato de bronca que no captó la transmisión, pero sí los videos de los aficionados presentes en el Estadio El Trébol.

Además, el árbitro del encuentro, Armando Reyna, elevó un informe detallado de los hechos que reza: “Al finalizar el encuentro, el jugador Diego Santis lanzó una patada en el pecho a un adversario, ocasionando que se iniciara un conato de riña entre ambos equipos (conducta violenta). Óscar Santis (Antigua GFC), por dar una patada a un adversario y un puñetazo a un miembro del cuerpo técnico del equipo CSD Municipal. Darwin Torres (Municipal), por dar un puñetazo a un adversario (conducta violenta). Rudy Muñoz (Municipal), por lanzar un puñetazo a un adversario (conducta violenta)”.

¿Qué castigos impartió la Liga Nacional a los jugadores de Municipal y Antigua?

Con toda esta evidencia sobre la mesa, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional emitió su resolución este martes 25 de noviembre. La sanción más leve fue para Municipal, una multa de Q3,000 por retrasar su ingreso a la cancha antes del inicio del partido, demorando así el arranque del mismo.

Respecto a las agresiones, se castigó al seleccionado Rudy Muñoz, Darwin Torres, Óscar y Diego Santis, quien fue la gran sorpresa de Tena en la última convocatoria de Guatemala, con dos partidos de suspensión y una multa individual de Q500 para cada uno.

En el caso de los jugadores Rojos, no estarán disponibles para los dos últimos encuentros de la fase regular, pues adeudan uno contra Guastatoya (26/11) y cerrarán ante Marquense (30/11). Mientras que los hermanos Santis se perderán el duelo con Malatacateco (30/11) y la ida de los cuartos de final.

