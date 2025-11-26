Alajuelense vs. Xelajú: ¿Hay gol de visitante en la final de la Copa Centroamericana 2025?

Es la pregunta que muchos se hacen para la final de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú MC: ¿hay gol de visitante como criterio de desempate? La respuesta, según el formato confirmado para esta edición del torneo, es sí: la regla del gol de visitante se mantiene vigente y también aplica para la serie final.

A diferencia de lo que ocurre en otras competencias del mundo, donde la regla fue eliminada (como la UEFA en sus torneos de clubes), Concacaf decidió conservar el gol de visita. Este se utilizó en cuartos de final, semifinales, repechaje y está contemplado igual para la gran final.

¿Cómo se define la final de la Copa Centroamericana si hay empate?

El formato es el siguiente: la final se disputa a dos partidos, ida en Costa Rica y vuelta en Guatemala. Si al cabo de los 180 minutos el marcador global está igualado, el primer criterio de desempate es la cantidad de goles marcados como visitante. Es decir, se coronará campeón el equipo que haya convertido más tantos en cancha ajena a lo largo de la serie.

En caso de que también haya igualdad en los goles de visitante, el reglamento establece que se jugarán tiempos extras, compuesto por dos períodos de 15 minutos. En esta prórroga, el gol de visitante deja de tener efecto, por lo que cualquier tanto vale exactamente lo mismo sin importar la localía.

Si tras la prórroga el empate persiste, la final entre Alajuelense y Xelajú se definirá en una tanda de penales.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Xelajú MC por Copa Centroamericana 2025?

Las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú serán transmitidas por Disney+.

