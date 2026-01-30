“El golpe más duro de mi carrera”: Caballo Morales conmueve a toda Guatemala con una confesión que pocos conocían

José Morales fue uno de los puntos más altos de la Selección de Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El futbolista de Municipal jugó todos los minutos de la última ronda y se ganó el reconocimiento de los aficionados chapines por su entrega.

Gracias a su rendimiento futbolístico y la actitud que mostró para jugar en la Azul y Blanco, Luis Fernando Tena ya lo considera uno de los grandes referentes del seleccionado. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Morales viviera uno de los peores momentos de su carrera con el combinado chapín.

En las últimas horas, el lateral izquierdo mantuvo una entrevista con Backfocus Podcast y reveló que el hecho de no clasificar a la Copa del Mundo le terminó propinando un golpe que no imaginaba. Y es que el sueño era poner a Guatemala en un Mundial por primera vez.

Caballo Morales revela lo que significó quedar fuera del Mundial con Guatemala

“El golpe más duro que recibí. Había noches en la que me despertaba de madrugada, que me daba ansiedad. Fue algo que me marcó, es algo difícil de superar. Todo el grupo estaba muy ilusionado con llevar a Guatemala a su primer Mundial. Lo considero el golpe más duro de mi carrera“, reveló el defensor.

Y agregó: “La familia es un pilar importante, he tenido el apoyo de mis padres incondicionalmente. Ver que no se consiguen los objetivos sí pega duro, y más a ellos. Ver a mi mamá con el sentimiento de llorar es algo que te queda para siempre“.

Mientras se recupera de este golpe, José Morales tendrá la oportunidad de pelear por clasificar al Mundial 2030. A sus 29 años, seguirá en la consideración de Luis Fernando Tena, quien ya lo utilizó los 90 minutos en el amistoso de hace unas semanas ante Canadá.

