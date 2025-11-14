José Morales es uno de los jugadores que hoy cuenta con mayor regularidad en la Selección de Guatemala. El lateral izquierdo de Municipal no se perdió ningún partido en este 2025 y además ha estado a la altura en cada compromiso en el que compitió.

Por eso, el Caballo Morales se convirtió en una pieza inamovible para Luis Fernando Tena. Es uno de los pocos que disputó los 90 minutos en los cinco partidos de este Grupo A de las Eliminatorias Concacaf.

Luego del partido que terminó en derrota contra Panamá, Morales habló como uno de los referentes del seleccionado chapín y dio un mensaje que dejó a todos los guatemaltecos más que conmovidos por la eliminación.

ver también Toda Guatemala consternada con el mensaje de Luis Fernando Tena tras quedarse fuera del Mundial 2026: “Error gravísimo”

La confesión del Caballo Morales que sorprendió a Guatemala

“Hoy prácticamente terminó el proceso de cuatro años que teníamos de ir a un Mundial. Es muy doloroso para todos. Esta afición estaba muy ilusionada. Nosotros también. Duele. Nos vamos a tomar esta noche de duelo“, manifestó el lateral luego del partido.

Tweet placeholder

A pesar del momento triste, habló sobre el próximo partido que tendrá Guatemala en El Trébol ya sin posibilidades de clasificar: “Mañana a levantar cabeza y poder regalarle una victoria en el último partido a la afición que se ha hecho presente“.

Publicidad

Publicidad

El seleccionado chapín jugará contra Surinam el martes para cerrar la última ronda de Eliminatorias. Tendrá un rol más que interesante en la definición del Grupo A, ya que se decidirá quién será el líder que saque su boleto al Mundial 2026.