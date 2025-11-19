Será operado: Seleccionado de Guatemala regresa fracturado a su club y causa alarma para lo que queda del Apertura 2025

Tras finalizar su participación en la última jornada de la eliminatoria mundialista, los jugadores de la Selección de Guatemala retomaron este miércoles los entrenamientos con sus respectivos clubes, enfocándose ahora en la recta final de la fase de clasificación del Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural. El retorno marca el inicio de una semana decisiva, en la que la prioridad será recuperar el ritmo y asumir el tramo más exigente del torneo local.

Los futbolistas de Municipal, Antigua GFC, Comunicaciones y Xelajú MC ya se encuentran bajo las órdenes de sus cuerpos técnicos, quienes evaluarán detalladamente el estado físico de cada elemento tras el desgaste de la Fecha FIFA. El objetivo es determinar quiénes podrán ser tomados en cuenta para la jornada 21, que dará inicio este viernes y que podría definir posiciones cruciales en la tabla.

Un seleccionado de Municipal regresó lesionado

La mala noticia llegó para Municipal, que sufrió un golpe importante en su plantel: José “El Caballo” Morales será baja en el cierre del torneo tras confirmarse una fractura desplazada en la mano izquierda, lesión que requerirá intervención quirúrgica. El defensor estará fuera aproximadamente dos semanas, quedando descartado para el duelo del sábado ante Antigua GFC y también para el decisivo encuentro contra Marquense en la jornada 22.

La ausencia de Morales representa una baja sensible para los rojos, considerando su importancia en la zona baja y el buen rendimiento que había mostrado durante el campeonato. Su liderazgo y regularidad serán difíciles de reemplazar en un momento en el que el equipo necesita estabilidad defensiva para enfrentar la recta final.

El resto del plantel escarlata está disponible para el entrenador Mario Acevedo, quien ahora deberá ajustar piezas para mantener la competitividad y el orden táctico. Municipal llega a este tramo en plena lucha por asegurar el primer lugar de la tabla, una disputa directa con Deportivo Mixco, que actualmente lidera con 41 puntos y no parece dispuesto a ceder terreno.

Con la liga por decidirse en sus últimas dos fechas, los clubes que aportaron jugadores a la Selección buscan recuperar ritmo y cerrar con fuerza. Mientras tanto, la afición espera que el regreso de los mundialistas revitalice el nivel competitivo y que el Apertura 2025 tenga un cierre vibrante y cargado de emoción.