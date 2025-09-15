La Selección de Guatemala tiene que definir en qué estadio jugará en los partidos del mes de noviembre por las Eliminatorias Mundialistas. En octubre, tendrá dos juegos como visitante, algo que cayó muy mal en la Federación debido a que tendrán dos viajes en apenas cuatro días de diferencia.

Pensando en los juegos de local, en la Azul y Blanco se generó una discusión que dividió a los seleccionados por Luis Fernando Tena. Hasta el momento, Guatemala no sabe dónde jugará los dos partidos que le restan del Grupo A frente a Panamá y Surinam.

El técnico mexicano quiere escuchar a todos sus jugadores y decidir lo que considere la mayoría, aunque no es una certeza qué terminará eligiendo. Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, hay diferencias entre algunos legionarios y el resto del plantel para determinar la sede de la Bicolor.

Guatemala dividida: en qué estadio quieren jugar los seleccionados las Eliminatorias

Rubio Rubín y Olger Escobar quieren jugar en el Cementos Progreso, es decir, en la gramilla sintética de Comunicaciones. El resto de los legionarios y todos los jugadores locales desean ser locales en El Trébol, la casa de Municipal.

Además, Luis Fernando Tena podría optar por la sintética en el partido contra Panamá, ya que considera que los Canaleros no están cómodos en esta superficie. Ante Surinam, sí elegiría El Trébol para cerrar las Eliminatorias.

A meses de ambos encuentros, Tena se ve obligado a tomar una decisión que no gustará a todos, ya que hay opiniones divididas. La gran mayoría prefiere el estadio de Municipal, pero todo quedará por verse en las próximas semanas cuando deban confirmar la sede.