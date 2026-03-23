Este domingo, Comunicaciones sufrió una dura derrota por 3-1 frente a Xelajú y ya suma tres consecutivas en el Clausura 2026. Pasó de ser líder de la Liga Nacional a ocupar el tercer lugar y podría seguir bajando posiciones si continúa por este camino.

Como es habitual en él, el Fantasma Figueroa no asistió a la conferencia de prensa para responder las inquietudes de la prensa de Guatemala. El técnico apenas acudió en los primeros juegos, pero drásticamente dejó de hacerlo.

El que sí estuvo en conferencia para mostrarse ante los medios fue Moyo Contreras, el gran ídolo que tiene el plantel de Comunicaciones. El 10 de los Cremas confesó que fue una caída dolorosa para el equipo y dejó un mensaje sobre la interna.

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“Un trago amargo porque perdimos seis partidos, es algo que no sucedía desde el torneo pasado. Obviamente ha pegado en el camerino, pero sabemos que hay que dar la cara en estos momentos“, declaró Contreras sobre cómo está anímicamente el equipo.

Moyo Contreras se sintió perjudicado por la decisión del árbitro

Además, el Moyo consideró que el partido se volcó a favor de Xelajú a raíz de la expulsión de Marco Domínguez: “Estando 11 contra 11 el partido estaba parejo, es incómodo hablar de los árbitros. Es un partido muy aguerrido, el árbitro cambió el partido. Es muy difícil jugar 11 contra 10. Se notó muchísimo“.

Con esta tercera derrota consecutiva, Comunicaciones volvió a mirar de reojo la tabla acumulada. Está a cuatro puntos de la zona de descenso y podría quedar a tres si este lunes Marquense vence a Antigua GFC.

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