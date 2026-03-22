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Cómo está la tabla de posiciones del Clausura 2026 y la Acumulada de la Liga Nacional de Guatemala

Entérese cómo va EN VIVO la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala durante la jornada 15 del Torneo Clausura 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Así está la tabla de posiciones del fútbol guatemalteco.
© ComunicacionesAsí está la tabla de posiciones del fútbol guatemalteco.

El Torneo Clausura 2026 entró en su recta final en Guatemala. La jornada 15 de la Liga Nacional comenzó a jugarse este sábado, dejando un empate 1-1 en la visita de Mixco a Cobán Imperial, que volvió a comprometer el liderato, y la victoria 2-0 de Mictlán sobre Achuapa.

Sin embargo, los platillos fuertes llegarán este domingo. Primero, Municipal se medirá a Guastatoya con la obligación de ganar para prenderse nuevamente en los primeros puestos. Y luego, se dará un duelo directo entre el segundo y el tercero de la tabla: Comunicaciones vs. Xelajú MC.

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Recordemos que los Cremas de Marco Antonio Figueroa también necesitan sumar en la acumulada, pues se encuentran a 4 puntos de la zona de descenso. Por debajo suyo está Malacateco, que se medirá a Aurora. Y la fecha la cerrará el lunes Marquense, uno de los equipos que perdería la categoría si el certamen finalizara ahora mismo, contra el bicampeón Antigua GFC.

Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga Nacional en la jornada 15

Tabla acumulada de la Liga Nacional 2025/2026

(Foto: Guatefútbol)

(Foto: Guatefútbol)

Así se juega el cierre de la Jornada 15

Domingo 22 de marzo

  • Guastatoya vs. Municipal – 4:00 p.m.
  • Comunicaciones vs. Xelajú – 6:00 p.m.
  • Malacateco vs. Aurora – 8:00 p.m.
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Lunes 23 de marzo

  • Marquense vs. Antigua GFC – 8:00 p.m.

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