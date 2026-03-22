Este domingo, Comunicaciones volvió a caer en el Clausura 2026. Fue por 3-1 ante Xelajú como local. Por tercer partido consecutivo, los dirigidos por el Fantasma Figueroa se fueron sin sumar y comienzan a perder terreno en la tabla de posiciones.

Una de las acciones más polémicas del encuentro que se dio en el Cementos Progreso fue la del festejo de Chucho López. El ex futbolista de los Cremas marcó el 1-1 parcial y sorprendió a todos los aficionados presentes por el gesto que tuvo.

El mediocampista se llevó las manos a las orejas y emuló la famosa celebración del Topo Giggio, el cual se traduce como “hablen ahora” o “no los escucho“. Rápidamente, hubo varias reacciones rechazando el gesto que hizo ante la presencia de la afición crema.

El gesto que hizo Chucho López a los aficionados cremas.

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Paolo Suárez le responde a Chucho López por su polémico gesto a la afición de Comunicaciones

Uno de los que no se quedó callado fue Paolo Suárez, integrante del histórico hexacampeonato de Comunicaciones. A través de su cuenta de X, el ex futbolista le dejó un duro mensaje que llamó la atención.

“Pero con los Cremas te quedó muy grande la camiseta“, escribió el uruguayo haciendo referencia a la etapa que tuvo Chucho López en Comunicaciones. El ex América estuvo

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El futbolista que ahora se desempeña en Xelajú estuvo cerca de disputar 100 partidos con la camiseta de Comunicaciones. Durante esta etapa, pudo conquistar únicamente una Liga Nacional en 2024 y anotó 13 goles. En junio de 2025, el equipo blanco decidió no renovarle el contrato y lo dejó en libertad de acción.