Los Cremas perdieron la vuelta contra Xelajú y se quedaron afuera del Clausura 2026.

Comunicaciones cayó por 2-0 en el Mario Camposeco y su sueño de conseguir la 33 en este Clausura 2026 quedó truncado. El equipo blanco fue superado por Xelajú tras un 4-2 en el resultado global y ya comenzó sus vacaciones hasta la próxima temporada.

Además de la eliminación de los dirigidos por Fantasma Figueroa, el Albo se quedó sin oportunidades para jugar copa internacional el siguiente semestre. Su clasificación a la Copa Centroamericana 2026 dependía del pase a la final, el cual quedó en manos de Xela.

ver también El Fantasma Figueroa con doble fracaso en Comunicaciones tras ser superado por Xelajú

Comunicaciones prepara una limpieza profunda para el Apertura 2026

Ante este escenario, la dirigencia de los Cremas, con Ángel González a la cabeza, iniciará un proceso de “reestructuración” esta semana según informó el periodista Juan Carlos Gálvez.

Aún se desconoce si el Fantasma Figueroa formará parte de este éxodo que analiza Comunicaciones. “Si el Fantasma sigue, se van muchos. Si hay cambios en la dirección técnica, el viento también cambiaría“, agregó la fuente mencionada sobre la limpieza que se avecina en el Albo.

Captura de X.

Cabe recordar que el entrenador de Comunicaciones anunció, luego del empate en la ida contra Xelajú, que se iban a ir 12 jugadores de la institución cuando finalice la temporada. Podrían ser 13 con el DT, si es que toma la decisión de ponerle punto final a su segundo ciclo con los Cremas.

Publicidad

Publicidad

“De este plantel se van 12 porque no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones. A lo mejor yo soy el 13 porque a veces cansa mucho todo esto. A mí me trajeron para hacer un trabajo y cumplí. Salvé al equipo y lo tengo jugando semifinales. Ni así los tengo contentos“, avisó el Fantasma días atrás.

En síntesis

Xelajú eliminó a Comunicaciones con un marcador global de 4-2 en el Clausura 2026.

eliminó a con un marcador global de en el Clausura 2026. El equipo Albo perdió su clasificación a la Copa Centroamericana 2026 tras quedar eliminado.

perdió su clasificación a la tras quedar eliminado. El técnico Fantasma Figueroa anunció la salida de 12 jugadores de la plantilla para reestructuración.