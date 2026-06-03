Entre Luis Morán y Nicholas Hagen: Luis Fernando Tena confirmó quién será el portero de Guatemala vs. Chequia

Tena definió al arquero de la Selección de Guatemala para el amistoso contra República Checa que se jugará este jueves en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Selección de Guatemala disputará el primero de sus dos amistosos de la presente fecha FIFA este jueves, cuando se enfrente a República Checa en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los europeos dirán presente en el Mundial 2026. Quedaron emparejados en el Grupo A con México, el país del seleccionador Luis Fernando Tena, quien vivirá un partido especial por esta razón y por la necesidad de que la Bicolor muestre una mejor cara, ya que en su último fogueo sufrió una humillante goleada 0-7 contra Argelia.

El entrenador habló con los medios durante el último entrenamiento del combinado chapín. Y uno de los temas que abordó tiene que ver con el guardián del arco, pues solo incluyó a dos porteros en su nómina de veintitrés jugadores: Nicholas Hagen y Luis Morán.

Luis Morán, el elegido por Tena para enfrentar a Chequia

“Juega Luis Morán, y después, como siempre, manteniendo la estructura y dándole oportunidad a la gente joven”, fue la contundente respuesta de Luis Fernando Tena, quien debutará al futbolista de 30 años en la Selección Nacional frente a República Checa.

ver también De regreso a la Liga Nacional: Guatemala se queda sin un legionario para la temporada 2026-2027

Morán, bicampeón con Antigua GFC y de extenso recorrido en el fútbol guatemalteco, es convocado regularmente a la Azul y Blanco desde 2019. Aunque nunca pudo sumar minutos, ya que el titular habitual de era Tena es Hagen.

Sin duda, se trata de una decisión rupturista de Tena. El guardameta del Columbus Crew de la MLS apenas atajó en tres partidos a lo largo del semestre, y todos en el marco de la U.S. Open Cup. Por lo que se fía más del ritmo con el que llega Morán, titular indiscutido en el elenco antigüeño.

Publicidad

Publicidad

Luis Morán irá de arranque contra Chequia. (Foto: FFG)

Veremos cómo le va a Morán ante la mundialista Chequia. Y si repite titularidad el domingo 7 de junio, en el amistoso ante Ecuador que se llevará a cabo en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

Publicidad

Datos clave

El director técnico Luis Fernando Tena anunció que Luis Morán será el guardameta titular de Guatemala para el amistoso de este jueves ante República Checa.

de Guatemala para el amistoso de este jueves ante República Checa. A sus 30 años, el portero de Antigua GFC sumará sus primeros minutos oficiales con la Selección Nacional tras ser convocado regularmente desde 2019.

con la Selección Nacional tras ser convocado regularmente desde 2019. Tena optó por el ritmo de juego de Morán sobre Nicholas Hagen, quien llegará como suplente debido a su poca regularidad y escasos minutos con el Columbus Crew de la MLS.