Este jueves, la Selección de Guatemala volverá a tener participación por las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Azul y Blanco deberá afrontar una doble fecha de visitante. Primero irá a Surinam para la tercera jornada y luego a El Salvador para iniciar la segunda rueda.

El combinado chapín es uno de los pocos que tendrá que cumplir este calendario que programó Concacaf. De igual manera, en la fecha de noviembre cerrará el grupo con dos partidos en condición de local consecutivos. Luego de hacer oficial la lista de convocados, la Bicolor tiene una buena novedad de última hora.

En la previa del duelo contra Surinam, Luis Fernando Tena recibió una gran noticia que le resuelve varios problemas que le generaban preocupación. Desde el equipo sudamericano, se dio a conocer una importante baja en la zaga central que no estará en la tercera jornada.

Publicidad

Publicidad

ver también Toda Guatemala consternada por la decisión que tomó Luis Fernando Tena con Rudy Muñoz y Pedro Altán: “Infringieron los reglamentos”

Según la información de la Selección de Surinam, Myenty Abena no estará disponible para el entrenador Stanley Menzo. El zaguero central se lesionó este domingo en el partido por la SuperLiga de Turquía entre su equipo Gaziantep y el Fatih Karagümrük.

De esta manera, Menzo pierde a un jugador de una gran experiencia y jerarquía. En su lugar, irá Stefano Denswil, futbolista que también juega en la misma competencia doméstica que Abena y que no estaba en consideración por el DT. El defensor se desempeña en el Kayserispor, club que está en el fondo de la tabla de posiciones.

Publicidad

Denswil fue incluido a último momento en la lista.

Publicidad

Las múltiples lesiones que tuvo Surinam y que no estarán ante Guatemala

No es la única lesión que sufre Surinam para esta doble fecha. Menzo tuvo que lidiar con muchas malas noticias. Radinio Balker (Huddersfield), Gyrano Kerk (Royal Amberes), Jaden Montnor (Aris Limassol), Immanuel Pherai (Hamburgo) y Yannick Leliendal (Volendam) tampoco estarán presentes. Ante tantas bajas, Guatemala se ilusiona con una victoria.