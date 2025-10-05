No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala empieza a tomar forma con la llegada de los legionarios que reforzarán al combinado nacional para los partidos contra Surinam y El Salvador por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Los jugadores provenientes del extranjero se van sumando al campamento del equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que busca encarar esta doble fecha FIFA con plantel completo y mayor fortaleza ofensiva.

El primero en arribar al país fue Arquímides Ordóñez, quien llegó procedente de Estados Unidos luego de haber tenido participación con el Loudoun United en la USL Championship. El delantero chapín se incorporó de inmediato a los entrenamientos con la Azul y Blanco, motivado por el reto de conseguir los puntos que mantengan viva la esperanza de clasificación rumbo al Mundial 2026.

Ordóñez se convierte en el segundo futbolista que milita en el exterior en unirse a la concentración, después del guardameta Nicholas Hagen, quien recibió un permiso especial del Columbus Crew para adelantarse al resto de los convocados y ponerse a disposición del cuerpo técnico desde el inicio de la semana.

Guatemala a la espera de los otros legionarios

Por su parte, Olger Escobar tiene programado arribar al país hoy a las 23:30 horas, tras haber jugado el domingo con el CF Montréal. En tanto, los últimos en sumarse serán Rubio Méndez Rubín y Aarón Herrera, quienes lo harán mañana en horario matutino, completando así el grupo de guatemaltecos que juegan en el extranjero.

Una de las ausencias más notorias será la de Nathaniel Mendez-Laing, quien no fue convocado en esta oportunidad, a pesar de haber sido una de las figuras en la pasada Fecha FIFA de septiembre. Su baja deja un hueco importante en el ataque, pero también abre espacio para que nuevos elementos busquen destacar.

Guatemala se prepara para dos compromisos decisivos en esta ventana internacional. La Azul y Blanco está consciente de que no tiene margen de error, y que sumar ante Surinam y El Salvador será clave para mantener vivas las aspiraciones de alcanzar un boleto al Mundial de 2026.