La Selección de Guatemala se juega una de las fechas FIFA más importantes de su historia. Sabe que un buen rendimiento contra Surinam y El Salvador lo dejarán más cerca de cumplir el sueño que no deja dormir a nadie en suelo chapín, el de clasificar por primera vez a un Mundial.

A pesar de los juegos cruciales que se aproximan, en la delegación de la Azul y Blanco se cometió un acto de indisciplina en la última semana que saltó las alarmas en toda Guatemala. El principal protagonista, según varios informes, es Pedro Altán, aunque también Rudy Muñoz sería vinculado.

De acuerdo a lo que informó el medio Tiki Taka, “hay dos jugadores que infringieron los reglamentos internos“. No revelaron los nombres, pero es un secreto a voces que ambos son los jugadores de Municipal mencionados anteriormente.

Si bien Luis Fernando Tena está al tanto de esta indisciplina, la fuente mencionada confirmó que tanto Altán como Muñoz se mantendrán en la Selección de Guatemala a pesar de todo. Entrenarán con normalidad y será decisión del DT utilizarlos en los próximos juegos.

La lista de convocados de Guatemala para visitar a Surinam y El Salvador

Todos estos rumores se terminaron de disipar cuando la Federación de Guatemala anunció oficialmente la lista de convocados. Además, se confirmó la presencia de Chucho López en el lugar de Nathaniel Méndez-Laing. De esta manera, Guatemala tendrá sólo cinco legionarios.

Cabe aclarar que Luis Fernando Tena llamó a 25 jugadores. Para firmar planilla, el máximo permitido es de 23. Por este motivo, habrá que estar atento a quienes serán los dos borrados para el partido contra Surinam el próximo jueves 10 de octubre. Altán y Muñoz se perfilan como candidatos.