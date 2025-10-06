Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Momento tenso en Guatemala: Chucho López fue convocado por Luis Fernando Tena y así reaccionó el camerino a días de las Eliminatorias

Chucho López volverá a integrar una lista de convocados de Guatemala casi dos años después.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El jugador de Xelajú fue llamado a último momento.
© FFGEl jugador de Xelajú fue llamado a último momento.

Luis Fernando Tena sorprendió a propios y extraños con la decisión que tomó el pasado sábado. Después de haber jugado por última vez en enero de 2024, Chucho López volvió a ser convocado para representar a la Selección de Guatemala en las Eliminatorias.

Este domingo, el futbolista que pertenece a Xelajú MC fue oficializado por la Federación de Fútbol de Guatemala, aunque se sumó a los entrenamientos el día sábado. El mediocampista nacido en México reemplazaría, según Prensa Libre, a Nathaniel Méndez-Laing en la lista de convocados.

¿Cómo recibió el camerino de Guatemala a Chucho López?

Una de las grandes incógnitas que generó la vuelta de Chucho López entre los aficionados era cómo lo iban a recibir en el camerino. Meses atrás, Luis Fernando Tena lo habría incluido dentro de la lista de las “manzanas podridas” que no admitía en la Azul y Blanco.

Publicidad
No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala

ver también

No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala

Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es algo muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas, por muy bien que puedan jugar“, había confesado meses atrás el técnico mexicano.

Desde entonces, Chucho López ya no fue convocado para representar a Guatemala. Ahora que regresó este sábado, según manifestó el periodista Juan Carlos Gálvez, “fue bien recibido” por el camerino chapín. Méndez-Laing aprovechó la noticia y ya le dedicó unas palabras a su regreso.

Publicidad

La última convocatoria de Chucho López con la Selección de Guatemala

La última vez de Chucho López con Guatemala fue en un partido amistoso frente a Islandia. Se dio el 14 de enero de 2024. Ya pasaron casi dos años desde la última convocatoria. Frente a Surinam, tendrá su tercera participación en Eliminatorias en caso de sumar minutos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala
Guatemala

No solo es Chucho López: Luis Fernando Tena cuenta con las incorporaciones que tanto esperaba para la Selección de Guatemala

“Apaguen todo”: Guatemala mete un golazo desde 80 metros y clasifica a la final del Torneo UNCAF Sub-16
Guatemala

“Apaguen todo”: Guatemala mete un golazo desde 80 metros y clasifica a la final del Torneo UNCAF Sub-16

Guatemala y Panamá en vilo: Bolillo Gómez tomaría una decisión en El Salvador que pone en peligro el boleto al Mundial 2026
El Salvador

Guatemala y Panamá en vilo: Bolillo Gómez tomaría una decisión en El Salvador que pone en peligro el boleto al Mundial 2026

Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela
Honduras

Concacaf lo ratifica: Olimpia recibe la sentencia que retumba en Alajuela

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo