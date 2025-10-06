Luis Fernando Tena sorprendió a propios y extraños con la decisión que tomó el pasado sábado. Después de haber jugado por última vez en enero de 2024, Chucho López volvió a ser convocado para representar a la Selección de Guatemala en las Eliminatorias.

Este domingo, el futbolista que pertenece a Xelajú MC fue oficializado por la Federación de Fútbol de Guatemala, aunque se sumó a los entrenamientos el día sábado. El mediocampista nacido en México reemplazaría, según Prensa Libre, a Nathaniel Méndez-Laing en la lista de convocados.

¿Cómo recibió el camerino de Guatemala a Chucho López?

Una de las grandes incógnitas que generó la vuelta de Chucho López entre los aficionados era cómo lo iban a recibir en el camerino. Meses atrás, Luis Fernando Tena lo habría incluido dentro de la lista de las “manzanas podridas” que no admitía en la Azul y Blanco.

“Cuidamos mucho la unión del grupo. El vestidor en armonía es algo muy importante para nosotros. No se admiten manzanas podridas, por muy bien que puedan jugar“, había confesado meses atrás el técnico mexicano.

Desde entonces, Chucho López ya no fue convocado para representar a Guatemala. Ahora que regresó este sábado, según manifestó el periodista Juan Carlos Gálvez, “fue bien recibido” por el camerino chapín. Méndez-Laing aprovechó la noticia y ya le dedicó unas palabras a su regreso.

La última convocatoria de Chucho López con la Selección de Guatemala

La última vez de Chucho López con Guatemala fue en un partido amistoso frente a Islandia. Se dio el 14 de enero de 2024. Ya pasaron casi dos años desde la última convocatoria. Frente a Surinam, tendrá su tercera participación en Eliminatorias en caso de sumar minutos.