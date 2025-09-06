Guatemala recibe una mala noticia desde Europa antes de su partido contra Panamá

Desde el 6 de septiembre de 2016, el histórico Carlos Humberto Ruiz, mejor conocido como “El Pescadito”, ostenta un récord que ha llenado de orgullo a Guatemala y a Centroamérica: ser el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas con 39 anotaciones. Este hito lo alcanzó en su último partido oficial con la Selección de Guatemala, en la goleada 9-3 frente a San Vicente y las Granadinas, camino a Rusia 2018.

A lo largo de su carrera, Ruiz disputó cinco procesos mundialistas (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), acumulando 68 goles en 133 partidos con la Bicolor, de los cuales 39 fueron en eliminatorias. Su marca ha sobrevivido casi una década, por encima de leyendas como Ali Daei, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hoy el astro portugués está a un paso de alcanzarlo.

Este sábado 6 de septiembre de 2025, en la goleada de Portugal 5-0 sobre Armenia, Cristiano Ronaldo marcó un doblete que lo llevó a 38 goles en Eliminatorias Mundialistas, quedando a solo uno de igualar el récord de “El Pescadito”. A sus 40 años, el capitán portugués sigue mostrando una vigencia asombrosa, siendo además el máximo goleador histórico a nivel de selecciones con más de 130 anotaciones.

El próximo 9 de septiembre, ante Hungría, podría ser la fecha en la que Cristiano iguale o supere la marca. Con un solo gol alcanzaría a Ruiz, y con dos se colocaría como el líder absoluto. El mundo del fútbol sigue de cerca este momento histórico, mientras en Guatemala los aficionados observan con una mezcla de nostalgia, orgullo y expectativa.

Para el fútbol chapín, el récord de Carlos Ruiz trasciende las estadísticas. En un país que nunca ha jugado un Mundial, el legado de su máximo referente simboliza esfuerzo, talento y pasión. Aunque el récord pueda caer, lo conseguido por “El Pescadito” se mantiene como un hito imborrable que puso a Guatemala en el mapa del fútbol internacional.

Hoy, el nombre de Carlos Ruiz vuelve a resonar en todo el mundo, recordando que los grandes logros nacen incluso en lugares donde el fútbol no ha brillado con la misma intensidad. Y aunque la sombra de Cristiano Ronaldo amenaza con borrar su récord, el legado del ídolo guatemalteco seguirá siendo eterno.