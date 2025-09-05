La imagen que sacude a Guatemala: Luis Fernando Tena confirma su temor más grande justo antes de enfrentar a Panamá

La Selección de Guatemala encendió las alarmas luego de la lesión de Stheven Robles, quien se encuentra en seria duda para el próximo partido ante la Selección de Panamá. El mediocampista recibió una fuerte entrada de Mauricio Cerritos de El Salvador y pese a intentar continuar, terminó cediendo su lugar a Óscar Castellanos, representando una baja sensible para Luis Fernando Tena en el mediocampo.

Este lunes, el propio Robles compartió en redes sociales una fotografía de su tobillo izquierdo, mostrando una visible inflamación y moretones, lo que refleja la dureza de la acción sufrida. La imagen generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición, conscientes de la importancia del jugador en la estructura de la Azul y Blanco.

En declaraciones a Guatefutbol.com, el jugador intentó llevar tranquilidad al señalar que se trató de un esguince, aunque aún no existe un diagnóstico definitivo: «Fue un esguince, pero todavía no está confirmado y primero Dios estaré para el juego contra Panamá», expresó el futbolista, mostrando optimismo respecto a su recuperación.

Stheven Robles en duda para el Guatemala vs Panamá

A pesar de su confianza, la realidad es que la participación de Stheven Robles no está asegurada. En los próximos días se realizarán evaluaciones médicas para determinar si podrá estar disponible, pero desde el entorno de la selección se admite que las probabilidades no son del todo alentadoras.

La baja de Robles podría significar un golpe duro para Luis Fernando Tena, quien perdería a un jugador clave en la recuperación y salida del balón en el mediocampo chapín. Su ausencia obligaría a reestructurar la alineación de cara al crucial enfrentamiento contra los canaleros.

El compromiso frente a Panamá será determinante en las aspiraciones de Guatemala dentro de la eliminatoria mundialista, por lo que la evolución del mediocampista será seguida muy de cerca en las horas venideras. La afición espera que pueda estar en condiciones y aportar su experiencia en un duelo de máxima exigencia.