Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Municipal da la noticia del estadio El Trébol que tanto esperaba la afición

Los rojos siguen trabajando en su estadio.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los rojos siguen remodelando su cancha
© ESPNLos rojos siguen remodelando su cancha

La Junta Directiva de Municipal ha dado un paso importante en la modernización de su infraestructura al oficializar el inicio de los trabajos de ampliación en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un proyecto que busca transformar la experiencia de los aficionados escarlatas. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por una hinchada que siempre ha respondido con fidelidad en cada jornada.

Se va de Guatemala: Mario Acevedo y Municipal se quedan sin uno de sus extranjeros

ver también

Se va de Guatemala: Mario Acevedo y Municipal se quedan sin uno de sus extranjeros

El club confirmó que la primera fase de esta obra estará enfocada en la Platea Sur, donde se pretende no solo aumentar la capacidad del recinto, sino también mejorar significativamente los servicios disponibles para el público. Esta decisión responde a la creciente demanda de boletos y al deseo de ofrecer un espectáculo más completo dentro del estadio de Guatemala.

Modernización para la afición escarlata

A través de sus canales oficiales, la institución dejó claro el alcance de esta iniciativa: “Iniciamos con la ampliación de la Platea Sur, un proyecto que no solo nos permitirá aumentar el aforo, sino también ofrecer nuevos espacios para adquirir comida, bebidas y vivir muchas sorpresas más dentro del estadio”, destacando el enfoque integral de la obra.

Pero la remodelación no se detiene ahí. La dirigencia también adelantó que la localidad de Preferencia será objeto de una renovación, aunque los detalles específicos se darán a conocer en los próximos días. Este movimiento apunta a mejorar la comodidad y la experiencia de los seguidores, consolidando al recinto como uno de los más atractivos del país.

Otro de los puntos clave del proyecto es la instalación total de butacas en el estadio, una medida que busca estandarizar la infraestructura bajo un modelo más moderno, similar al ya implementado en la Tribuna y en algunos sectores existentes. Esto no solo eleva el nivel del escenario, sino que también se alinea con estándares internacionales.

“Dirección correcta”: Nicolás Samayoa sigue con la polémica en Municipal y manda un mensaje que enfurece a Comunicaciones

ver también

“Dirección correcta”: Nicolás Samayoa sigue con la polémica en Municipal y manda un mensaje que enfurece a Comunicaciones

Con estas mejoras, Municipal reafirma su intención de crecer no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, apostando por un estadio más funcional, cómodo y atractivo. El mensaje es claro: el club quiere que su casa esté a la altura de su historia y de una afición que nunca deja de alentar.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La gran sorpresa que prepara el Fantasma en Comunicaciones
Guatemala

La gran sorpresa que prepara el Fantasma en Comunicaciones

Mario Acevedo y Municipal se quedan sin uno de sus extranjeros
Guatemala

Mario Acevedo y Municipal se quedan sin uno de sus extranjeros

Israel Silva responde de forma tajante por la agresión a su pareja: “Toda la verdad”
Honduras

Israel Silva responde de forma tajante por la agresión a su pareja: “Toda la verdad”

Moyo Contreras se burla de Municipal con una imagen que enloquece a Comunicaciones
Guatemala

Moyo Contreras se burla de Municipal con una imagen que enloquece a Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo