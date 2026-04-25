Municipal da la noticia del estadio El Trébol que tanto esperaba la afición

La Junta Directiva de Municipal ha dado un paso importante en la modernización de su infraestructura al oficializar el inicio de los trabajos de ampliación en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un proyecto que busca transformar la experiencia de los aficionados escarlatas. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por una hinchada que siempre ha respondido con fidelidad en cada jornada.

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El club confirmó que la primera fase de esta obra estará enfocada en la Platea Sur, donde se pretende no solo aumentar la capacidad del recinto, sino también mejorar significativamente los servicios disponibles para el público. Esta decisión responde a la creciente demanda de boletos y al deseo de ofrecer un espectáculo más completo dentro del estadio de Guatemala.

Modernización para la afición escarlata

A través de sus canales oficiales, la institución dejó claro el alcance de esta iniciativa: “Iniciamos con la ampliación de la Platea Sur, un proyecto que no solo nos permitirá aumentar el aforo, sino también ofrecer nuevos espacios para adquirir comida, bebidas y vivir muchas sorpresas más dentro del estadio”, destacando el enfoque integral de la obra.

Pero la remodelación no se detiene ahí. La dirigencia también adelantó que la localidad de Preferencia será objeto de una renovación, aunque los detalles específicos se darán a conocer en los próximos días. Este movimiento apunta a mejorar la comodidad y la experiencia de los seguidores, consolidando al recinto como uno de los más atractivos del país.

Otro de los puntos clave del proyecto es la instalación total de butacas en el estadio, una medida que busca estandarizar la infraestructura bajo un modelo más moderno, similar al ya implementado en la Tribuna y en algunos sectores existentes. Esto no solo eleva el nivel del escenario, sino que también se alinea con estándares internacionales.

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Con estas mejoras, Municipal reafirma su intención de crecer no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional, apostando por un estadio más funcional, cómodo y atractivo. El mensaje es claro: el club quiere que su casa esté a la altura de su historia y de una afición que nunca deja de alentar.

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