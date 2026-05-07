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Antigua GFC se toma venganza y le roba una figura a Comunicaciones en medio de las semifinales

Los Cremas perderán a uno de sus futbolistas a partir de la próxima temporada cuando inicie el mercado de fichajes.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Comunicaciones se juega el pase a la final contra Xelajú.
© @CremasOficialComunicaciones se juega el pase a la final contra Xelajú.

El Torneo Clausura 2026 está llegando a su final. Este jueves, continúan las semifinales con el partido de Comunicaciones contra Xelajú. Pese a que los Cremas están en plena definición, hay uno de sus futbolistas que ya negoció su salida del club.

Antigua GFC, víctima de Comunicaciones en los cuartos de final, buscaba un portero debido a que el suplente de Luis Morán, Estuardo Sicán, volverá a Municipal. El portero estaba cedido en los Panzas Verdes, por lo que ahora regresará a los Rojos.

Jorge Moreno deja Comunicaciones y será refuerzo de Antigua GFC

Después de conocerse la salida de Sicán, el equipo colonial se movió rápido para conseguir a su reemplazante. El elegido para acompañar a Morán en el puesto de arqueros es Jorge Moreno, quien saldrá como agente libre de los Cremas.

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Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, Moreno no seguirá siendo parte de la entidad blanca. “Ha firmado con Antigua y será el nuevo colonial”, escribió en su cuenta de X sobre este movimiento.

Captura de X.

Captura de X.

El de Huehuetenango buscará tener los minutos que no tuvo en Comunicaciones pese a que disputó tres partidos en el semestre anterior. En el Albo, fue el tercer portero por detrás de Fredy Pérez y Arnold Barrios. Ahora, será el segundo en la institución antigüeña para el Apertura 2026.

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En la máxima categoría, Moreno logró ganar experiencia cuando fue cedido a Xinabajul. Allí, sumó 28 partidos como titular. Con él en la portería, la X alcanzó las semifinales en el Apertura 2024, instancia en la que fue eliminado por penales. Luego, tuvo la oportunidad de hacer su debut en el conjunto crema cuando Fredy Pérez había sido borrado del equipo en el campeonato pasado.

En resumen

  • Jorge Moreno saldrá de Comunicaciones como agente libre para fichar con Antigua GFC.
  • El portero de Huehuetenango llega al equipo colonial para el próximo Apertura 2026.
  • Antigua GFC contrató a Moreno tras el regreso de Estuardo Sicán al club Municipal.
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