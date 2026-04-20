“Fuera de fechas FIFA”: Luis Fernando Tena tomó una decisión en la Selección y ya se lo comunicó a la Fedefut

Según informó el medio El Tiki Taka Producciones GT a través de su cuenta oficial de Facebook, la Selección Nacional de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena está trazando un nuevo rumbo estratégico.

En una reunión clave celebrada recientemente, el técnico Luis Fernando Tena se sentó con los altos mandos de la federación para establecer las prioridades y los pasos a seguir de cara a los próximos desafíos internacionales de la Azul y Blanco.

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Microciclos y mayor actividad internacional para la Selección de Guatemala

Ahora, el enfoque principal a corto plazo se centra en la gira que el combinado nacional realizará en mayo por Estados Unidos. Estos encuentros ante rivales de peso como Austria, República Checa y Ecuador serán determinantes para el cuerpo técnico, ya que permitirán evaluar el rendimiento real del equipo frente a diversos estilos de juego.

Además de los amistosos, Tena busca fortalecer la preparación interna en la Selección de Guatemala mediante la solicitud de más microciclos de trabajo fuera de las fechas FIFA.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

“Luis Fernando Tena tiene previsto solicitar, al inicio de la próxima temporada del fútbol guatemalteco, la implementación de más microciclos fuera de fechas FIFA, incluyendo también la posibilidad de disputar partidos internacionales en esos periodo“, compartió El Tiki Taka Producciones GT.

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Según el reporte, esta propuesta para la próxima temporada del fútbol guatemalteco también contempla la posibilidad de organizar partidos internacionales en dichos periodos, buscando así un ritmo de competencia constante para los seleccionados.

Datos claves

Luis Fernando Tena se reunió con la federación para establecer un nuevo rumbo estratégico para la selección de Guatemala.

se reunió con la federación para establecer un para la selección de Guatemala. En mayo habrá una gira en Estados Unidos con partidos de alto nivel frente a Austria, República Checa y Ecuador .

con partidos de alto nivel frente a . El técnico solicitará más microciclos fuera de fechas FIFA y buscará pactar más amistosos internacionales para la próxima temporada.