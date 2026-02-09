Es tendencia:
Guatemala vs. Haití: dónde ver y qué necesitan los chapines para clasificar al Mundial Sub-17

Toda la información del partido para conocer la situación final de los chapines camino al Mundial Sub-17 en Qatar.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Guatemala vs. Haití: premundial Sub-17
© Estadio Cementos ProgresoGuatemala vs. Haití: premundial Sub-17

El Grupo C llega al día decisivo con un cruce de alto voltaje: Guatemala vs. Haití, con ambos en carrera por el primer lugar. La Bicolor llega mejor parada por sus marcadores previos, pero los haitianos tienen el “todo o nada” a favor: ganar y clasificar.

Cuándo juegan Guatemala vs. Haití

  • Partido: Haití vs. Guatemala (Grupo C)
  • Fecha: martes 10 de febrero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cementos Progreso (Guatemala)

Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan: resultados y pulso por el liderato

Haití debutó con 5-1 a Granada con hat-trick de Marvenly Exilas, y luego venció 4-0 a Antigua y Barbuda.

Guatemala arrancó con 2-0 a Antigua y Barbuda y después explotó con 7-0 sobre Granada

Qué necesita cada uno para clasificar

  • Guatemala: ganar o empatar para asegurar el primer lugar y el pase al Mundial Sub-17.
  • Haití: ganar para confirmar el liderato y el boleto.

