Guatemala vs. Haití: dónde ver y qué necesitan los chapines para clasificar al Mundial Sub-17

El Grupo C llega al día decisivo con un cruce de alto voltaje: Guatemala vs. Haití, con ambos en carrera por el primer lugar. La Bicolor llega mejor parada por sus marcadores previos, pero los haitianos tienen el “todo o nada” a favor: ganar y clasificar.

ver también Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen

Cuándo juegan Guatemala vs. Haití

Partido: Haití vs. Guatemala (Grupo C)

Haití vs. Guatemala (Grupo C) Fecha: martes 10 de febrero

martes 10 de febrero Hora: 19:00

19:00 Estadio: Cementos Progreso (Guatemala)

Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica

Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).

Cómo llegan: resultados y pulso por el liderato

Haití debutó con 5-1 a Granada con hat-trick de Marvenly Exilas, y luego venció 4-0 a Antigua y Barbuda.

Guatemala arrancó con 2-0 a Antigua y Barbuda y después explotó con 7-0 sobre Granada.

Qué necesita cada uno para clasificar