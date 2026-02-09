Guatemala vs. Haití: dónde ver y qué necesitan los chapines para clasificar al Mundial Sub-17

El Grupo C llega al día decisivo con un cruce de alto voltaje: Guatemala vs. Haití, con ambos en carrera por el primer lugar. La Bicolor llega mejor parada por sus marcadores previos, pero los haitianos tienen el “todo o nada” a favor: ganar y clasificar.
Cuándo juegan Guatemala vs. Haití
- Partido: Haití vs. Guatemala (Grupo C)
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 19:00
- Estadio: Cementos Progreso (Guatemala)
Dónde ver Guatemala vs. Haití en Centroamérica
Según la guía oficial de transmisiones de Concacaf, en Centroamérica los partidos se pueden ver por Disney+ y los canales de ESPN (según disponibilidad por país).
Cómo llegan: resultados y pulso por el liderato
Haití debutó con 5-1 a Granada con hat-trick de Marvenly Exilas, y luego venció 4-0 a Antigua y Barbuda.
Guatemala arrancó con 2-0 a Antigua y Barbuda y después explotó con 7-0 sobre Granada.
Qué necesita cada uno para clasificar
- Guatemala: ganar o empatar para asegurar el primer lugar y el pase al Mundial Sub-17.
- Haití: ganar para confirmar el liderato y el boleto.