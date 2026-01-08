Lo celebra Roberto Hernández: vale $1 millón, es figura en Sudamérica y será el fichaje estelar de Xelajú

Xelajú MC ultima detalles para afrontar la temporada venidera. La pretemporada está en marcha, con toda la plantilla enfocada en el Torneo Clausura 2026. Son muchas las razones por las cuales están ilusionados. Aspiran a dar el gran golpe.

Con el arribo de Roberto Hernández al puesto de entrenador, los refuerzos no se harán esperar para los Superchivos. La vara quedó alta después del rendimiento destacado en 2025, pese a quedar en las puertas de la Copa Centroamericana.

Ahora, desde Sudamérica y con un elevadísimo valor de mercado, un futbolista de origen extranjero está cada vez más cerca de sumarse al equipo. Afrontar sus responsabilidades próximas necesita del mejor nivel posible en sus jugadores.

Xelajú MC se refuerza con Estalin Segura, defensor y figura de Aucas de Ecuador

Según confirmó El Tiki Taka Producciones GT a través de su página de Facebook, un nuevo futbolista se acerca a Xelajú MC. Se trata de Estalin Segura, defensa de última temporada en Aucas de su Ecuador natal. Quedó libre a inicios de 2026.

Fue una de las piezas orientales más importantes del 2025, pese al sabor amargo con el que terminaron la última temporada. Dependían de si mismos para pasar a la Copa Sudamericana 2026, pero cayeron en condición de locales ante Macará.

Segura disputó 39 partidos, con un total de 3.398 minutos oficiales. El oriundo de Lago Agrio marcó dos goles, uno ante Barcelona y otro ante Delfín. Se perdió únicamente los partidos contra Universidad Católica y Emelec por acumular tarjetas amarillas.

Estalin Segura, nuevo refuerzo de Xelajú proveniente del fútbol de Sudamérica.

Estalin Segura se despidió de Aucas de Ecuador para 2026

Xelajú MC se hará con un futbolista valorado en 1.2 millones de euros, según Transfermarkt, aunque sin pagar un solo Quetzal. Luego de despedirse de Aucas, solamente resta una presentación oficial para que se sume a las filas mayores de Los Superchivos.

“Gracias Dios por todo lo vivido: Hoy me invade una mezcla de emociones. Queda la nostalgia de no haber alcanzado el objetivo grupal que tanto soñamos, ese que trabajamos día a día con ilusión. Me voy con el corazón tranquilo”, contó Segura.

“Sabiendo que dejé todo de mí en cada entrenamiento, en cada partido y en cada momento que defendí estos colores. Las enseñanzas, los recuerdos y el aprendizaje quedan por siempre. Muchas gracias, Aucas”, dijo Estalin Segura en su despedida.