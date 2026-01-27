Dura sanción para Alajuelense: la imprudencia de la Liga que impactará en sus arcas

La Liga Deportiva Alajuelense volvió a estar en el centro de la atención, pero esta vez fuera de la cancha. En la antesala del compromiso ante Guadalupe FC, el club rojinegro recibió una sanción económica que, aunque no es elevada, vuelve a exponer descuidos logísticos en un momento sensible del torneo.

Las sanciones que sufrió Alajuelense

El autobús que trasladó al plantel manudo al estadio Colleya Fonseca, para enfrentar a Guadalupe, fue multado en tres ocasiones por ocupar espacios destinados a parquímetros. Cada infracción tiene un valor de ₡7.500, para un total de ₡22.500, según confirmó Roy Díaz, jefe de la Policía Municipal de Goicoechea.

Desde el club rojinegro se refirieron a la situación por medio de su departamento de prensa, donde aclararon que el tema no es directamente responsabilidad de la institución.

“El autobús recibió una infracción; sin embargo, es un tema que vemos junto con la empresa que nos da el servicio de transporte”, indicaron desde Alajuelense.

Tweet placeholder

Además, recalcaron que la unidad pertenece a la empresa encargada del traslado del equipo, por lo que ahora deberán coordinar internamente cómo se asumirá el pago de las multas.

Publicidad

Publicidad

ver también “Son invisibles”: Machillo Ramírez se planta ante las críticas y aclara qué le pasó a Alajuelense

Más allá del monto, el hecho no deja de llamar la atención, especialmente en un contexto en el que la Liga busca estabilidad dentro y fuera del terreno de juego, luego de un arranque irregular en el Clausura 2026.