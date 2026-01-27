No salió en la transmisión: esto le dijo Machillo Ramírez a Mauricio Wright tras la victoria de Alajuelense ante Guadalupe

La victoria de Liga Deportiva Alajuelense por 3-1 ante Guadalupe FC dejó goles, puntos importantes para los rojinegros y también una polémica que se encendió cuando ya no había cámaras encendidas.

Tras el pitazo final, Mauricio Wright, técnico de Guadalupe, mostró su molestia por el arbitraje y reveló una conversación que sostuvo con Óscar Ramírez, entrenador manudo, un intercambio que no se vio en la transmisión oficial del encuentro.

Guadalupe cayó en el Colleya Fonseca, pero Wright fue claro en que, más allá del resultado, hubo acciones que considera determinantes y que no fueron sancionadas por el cuerpo arbitral.

¿Qué le dijo Mauricio Wright a Óscar Ramírez?

Según relató el estratega guadalupano, el tema del arbitraje surgió de inmediato en su saludo con Ramírez: “Voy a iniciar con algo curioso, ahora fui a saludar a Óscar Ramírez y lo primero que me dice: ‘Qué mal el arbitraje’.Lo saludé, es un amigo, ganó bien y en eso no tuvo nada que ver el arbitraje, en los goles en buena medida”.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa.

No obstante, el técnico fue enfático en señalar jugadas que, a su criterio, debieron revisarse y sancionarse, y que terminaron perjudicando a su equipo: “Pero en el primer gol de ellos hubo un agarrón a William Quirós y luego un penal sobre Joao Maleck””.

Wright también mencionó otra acción puntual que, según él, pasó desapercibida y pudo cambiar el desarrollo del partido: “No estoy hablando mal para que me multen por hablar contra el arbitraje, porque no se puede decir nada, pero hay una falta de penal clara contra Joao Maleck”.

Las declaraciones del técnico de Guadalupe abren nuevamente el debate sobre el arbitraje en el Clausura 2026, justo en una jornada en la que Alajuelense logró su segunda victoria consecutiva y comienza a encontrar regularidad tras un inicio complicado.