“Son invisibles”: Machillo Ramírez se planta ante las críticas y aclara qué le pasó a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense empieza a enderezar el rumbo en el Torneo de Clausura 2026. Luego de un arranque irregular, el conjunto rojinegro consiguió su segunda victoria consecutiva, esta vez ante Guadalupe, en un partido que dejó sensaciones positivas, pero también una explicación clara del porqué el equipo tardó en despegar.

La Liga se impuso gracias a un doblete del mexicano Ángel Zaldívar y un tanto de Alejandro Bran, en un encuentro donde el propio Zaldívar también anotó en propia puerta. Más allá del marcador, el triunfo sirvió para confirmar la mejoría del equipo tras semanas de cuestionamientos.

El problema que sigue a Alauelense

Finalizado el compromiso, Óscar Ramírez volvió a referirse a uno de los temas que más ha repetido desde el inicio del certamen: el desgaste acumulado y las consecuencias del calendario.

“El viaje a Pérez Zeledón pasó factura en muchos aspectos que son invisibles, la gente no lo entiende y explicarlo es difícil”, aseguró el entrenador, dejando claro que los problemas del inicio no fueron solo futbolísticos.

Machillo insistió en que el contexto del fútbol costarricense y los torneos cortos castigan más a los equipos que vienen de competir hasta el final en el semestre anterior, como fue el caso de Alajuelense.

“El torneo pasado lo decía: lo que importa son los meses de noviembre y diciembre, porque es donde se define todo. Espero que la gente entienda lo que implican estos torneos cortos, el parón de uno a otro. Ahora lo que interesa es el mes de mayo”, añadió.

Con el equipo ya sumando victorias y mostrando una versión más sólida, en Alajuelense confían en que lo peor ya quedó atrás. El mensaje del Machillo es claro: el objetivo no es arrancar fuerte, sino llegar en el mejor momento cuando realmente se juega el título.