“No nos cuesta decidir”: Luis Fernando Tena pone fin a la polémica con su decisión para el Guatemala vs El Salvador

El entrenador de los chapines tiene definida la alineación que usará contra La Selecta y dejó clara la elección de uno de sus jugadores.

javier pineda

Por Javier Pineda

Luis Fernando Tena pone fin a la polémica con su decisión.
Luis Fernando Tena pone fin a la polémica con su decisión.

La Selección de Guatemala cerró los detalles la noche de hoy para el partido ante El Salvador, que será el inicio de la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y en el que tal como sucede antes de un partido, siempre hay polémica con la conformación de las alineaciones.

“No me agrada”: Luis Fernando cruza a la Concacaf y le dice sin rodeos lo que molesta a toda Guatemala

Desde horas de la mañana se dio a conocer el armado que decidió plantar Tena ante La Selecta, en el que en cierta parte sorprendió la presencia del portero Nicholas Hagen, esto porque viene de superar una lesión y solo ha jugado con la filial de Columbus, pero el entrenador se mantuvo firme.

¿Por qué será titular Nicholas Hagen con Guatemala?

En la portería está decidido, no hay dudas, jugará Nicholas Hagen. No sorprenderemos con la alineación, nos conocemos bien, hay una estructura que no cambiaremos, si mucho solo habrá uno o dos cambios”, comenzó diciendo.

Me baso en su calidad, en su personalidad, en su experiencia, es un gran portero, no nos cuesta decidir mucho en esa situación”, agregó el seleccionador nacional de los chapines.

Guatemala vs. El Salvador: Tena define el once

Nicholas Hagen será el portero de Guatemala, tras superar la lesión que lo dejó fuera de la Copa Oro. En las últimas semanas, solo vio minutos como arquero de la filial del Columbus Crew, pero eso no es problema.

Aaron HerreraNicolás SamayoaJosé Carlos Pinto y José Morales serán los que integren la inamovible línea defensiva. Stheven RoblesJonathan Franco y Rudy Muñoz serán los mediocampistas.

Entre Hugo Sánchez y Pescadito Ruiz: Luis Fernando Tena eligió quién fue el mejor jugador

Los delanteros Óscar SantisRubio Méndez Rubín, y Olger Escobar serán titulares. Por eso mismo, tanto Nathaniel Méndez-Laing como Darwin Lom esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

